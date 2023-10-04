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2023-10-04 11:33:50

據報張翔已口頭通知推薦劉澤星出任院長　下周開會討論張翔投訴

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據報張翔已口頭通知推薦劉澤星出任院長　下周開會討論張翔投訴

據報張翔已口頭通知推薦劉澤星出任院長　下周開會討論張翔投訴

香港大學管理層爆出內部紛爭，校長張翔被指涉及數宗管理不當事件，要求他出席原定昨日召開的校委會特別會議，據了解特別會議最終取消，已暫定延至下周一召開特別會議未有接納張翔提出押後會議46星期的要求。

其中一個有關張翔的指控是豁免招標，以逾257萬港元聘請美國獵頭公司，以全球招聘港大副校長及醫學院院長，張翔被指屬意有美國大學任教經驗者出任，致招聘無果。有媒體引述消息指，張翔在上次校委會會議，已口頭通知推薦港大醫學院暫任院長劉澤正式出任院長，有關任命料待11月校委會會議正式通過，而落選者是美國匹茲堡大學外科教授Timothy Billiar

據報張翔已口頭通知推薦劉澤星出任院長

據報張翔已口頭通知推薦劉澤星出任院長

本科生代表：獨立調查對校長和大學公道

港大校委會本科生代表戚由康在電台節目表示，據媒體報道，個別涉及校長的指控看似較嚴重，獨立調查對校長和大學都公道，認為校委會應該盡快行動，無謂讓輿論發酵。戚由康續指，事件似乎有吹哨者以匿名方式告密，港大本身有既定程序處理這類投訴。他形容張翔是有抱負、想推進改革的人，為此付出很多，但過程中或會予人感覺太急進和硬朗，雖然校委會應該鼓勵院校正面改革，但需要拿捏尺度。

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有指張翔與校委會主席王沛詩不和

對於有報道指張翔與校委會主席王沛詩不和，戚由康指不便評論，認為兩人必須建立有建設性的工作關係，在尊重的前提下互相制衡，如果兩者關係變差，要了解起因。他又指，張翔提出由律師陪同出席校委會會議，做法聞所未聞，形容是有「創意」的做法。他認為張翔有權獲取法律意見，但做法引來外界猜測，目前亦未能肯定，有校委會以外的人士出席會議，會否與保密協議有衝突。而過往校委會有律師出席會議，都是擔當校方法律顧問，並非由單一與會者聘請。

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