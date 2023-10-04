據報張翔已口頭通知推薦劉澤星出任院長　下周開會討論張翔投訴

香港大學管理層爆出內部紛爭，校長張翔被指涉及數宗管理不當事件，要求他出席原定昨日召開的校委會特別會議，據了解特別會議最終取消，已暫定延至下周一召開特別會議，即未有接納張翔提出押後會議4至6星期的要求。

其中一個有關張翔的指控是豁免招標，以逾257萬港元聘請美國獵頭公司，以全球招聘港大副校長及醫學院院長，張翔被指屬意有美國大學任教經驗者出任，致招聘無果。有媒體引述消息指，張翔在上次校委會會議，已口頭通知推薦港大醫學院暫任院長劉澤星正式出任院長，有關任命料待11月校委會會議正式通過，而落選者是美國匹茲堡大學外科教授Timothy Billiar。