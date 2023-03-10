據報日前由英返港 昨赴赤柱探李卓人 鄧燕娥涉勾結境外勢力被捕

消息指，前「職工盟」秘書長李卓人的妻子鄧燕娥，涉嫌「勾結境外勢力危害國家安全」，昨日在赤柱監獄外被警方國安處人員拘捕。據傳媒報道，鄧燕娥於前年9月離港前往英國，日前返港，昨被捕前到過赤柱監獄探望丈夫。
警方國安處人員昨日中午12時許在赤柱監獄外拘捕一名女子。消息指，該女子為前「職工盟」秘書長李卓人的妻子鄧燕娥，涉違反「勾結境外勢力危害國家安全」。
據《文匯報》現場拍得的片段，鄧燕娥被一名便裝女警搭著肩膀前行，並有多名便裝警員伴隨，便登上一架銀色七人車。該架七人車先駛往赤柱警署。她隨後被鎖上手扣，由國安處人員押至美孚新邨單位搜屋，逗留超過一小時，警方之後帶走一個行李箱。
任組織董事曾被指收歐美捐款
鄧燕娥於1990年與李卓人等人成立「職工盟」，李卓人先後任「職工盟」主席及秘書長，鄧則曾任總幹事，另外鄧亦任「亞洲專訊資料研究中心」董事。
《大公報》於2021年曾指稱該中心收取歐美組織過億港元捐款，中心隨後發文批評報道失實，指中心旨在關心亞洲各國基層勞工權益，不從屬任何本地或海外機構，完全獨立運作。惟中心亦稱感受到在港壓力，2021年9月底在港停運；今年初宣布已轉到南韓營運。鄧則2021年9月離港前往英國，日前返港。
李卓人曾因2019年參與非法集會罪及2020年6月「煽惑他人參與、組織及參與未經批准集結」等罪分別被判入獄，判刑共20個月。李卓人去年底曾就支聯會「煽動顛覆國家政權」案申請保釋，並呈交前運輸及房屋局長張炳良、前立法會議員石禮謙等撰寫的信件，但保釋申請最終被法官拒絕。