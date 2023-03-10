據報日前由英返港 昨赴赤柱探李卓人 鄧燕娥涉勾結境外勢力被捕

消息指，前「職工盟」秘書長李卓人的妻子鄧燕娥，涉嫌「勾結境外勢力危害國家安全」，昨日在赤柱監獄外被警方國安處人員拘捕。據傳媒報道，鄧燕娥於前年9月離港前往英國，日前返港，昨被捕前到過赤柱監獄探望丈夫。

警方國安處人員昨日中午12時許在赤柱監獄外拘捕一名女子。消息指，該女子為前「職工盟」秘書長李卓人的妻子鄧燕娥，涉違反「勾結境外勢力危害國家安全」。

據《文匯報》現場拍得的片段，鄧燕娥被一名便裝女警搭著肩膀前行，並有多名便裝警員伴隨，便登上一架銀色七人車。該架七人車先駛往赤柱警署。她隨後被鎖上手扣，由國安處人員押至美孚新邨單位搜屋，逗留超過一小時，警方之後帶走一個行李箱。