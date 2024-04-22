據報李家超7月再訪東盟三國　以推廣香港招商引資

政府致力加強與東盟關係，爭取加入RCEP《區域全面經濟夥伴關係協定》。《星島日報》今日(22日)引述消息指，行政長官李家超今年7月將率團出訪東盟三國，包括越南、老撾及柬埔寨，是他任內第二次出訪東盟，預料李家超率領的代表團人數與去年相若，當中約30人的商貿代表團，包括工商、金融服務、運輸、創新科技等不同領域，以推廣香港，招商引資。

劉兆佳料拓新空間抵銷西方打壓 對於李家超今次出訪目的，報道引述全國港澳研究會顧問、特首政策組專家劉兆佳表示，加入RCEP可能是話題之一，惟未必是重點。他認為最重要是為香港在當今地緣政治下開拓新國際空間，抵銷美西方國家打壓，又說東盟內有許多與中國友好、位處「一帶一路」的國家，本身與香港又有許多民間交流，港府最容易入手，可以在國際政治上憑藉自身獨特優勢和軟實力，幫助國家對外關係、形象及經濟等。