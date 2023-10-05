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2023-10-05 12:23:51

據報港大校委會通過組成調查委員會　江樂士擔任主席查張翔

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據報港大校委會通過組成調查委員會　江樂士擔任主席查張翔

據報港大校委會通過組成調查委員會　江樂士擔任主席查張翔

香港大學管理層鬧出管治風波，校長張翔被指涉及數宗管理不當的事件。據報校委會通過由3名校委組成調查委員會，由前刑事檢控專員江樂士擔任委員會主席，另外兩名成員是前運輸及房屋局局長陳帆，及行政會議成員梁高美懿。報章向江樂士查詢調查方向為何、期望何時完成調查、事後會否公開調查報告等，江樂士稱作為校委會成員受制於保密規定，無法評論此類事宜。

其中有關張翔的投訴，包括他今年5月缺席醫學院活動，其後被校委質問原因，張翔會上一度稱無獲邀出席，遭反駁指學院早已發出邀請，被質疑誠信問題，獨立調查委員會將查找張翔有否刻意誤導。張翔事後再解釋，今年2月安排5月公務外訪，當時尚未收到醫學院邀請，從無意圖誤導校委會

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校委會：若張翔想申報換車無招標　理應已告知

張翔本月2日透過律師向校委會發信，不滿召開特別會議安排及程序。報章獲悉校委會秘書本月3日回覆張翔，逐點反駁。其中張翔不滿特別會議通知期不夠7天，未達校委會指引，校委會反駁稱若情况非常緊急，主席可選擇召開特別校委會會議，亦着張翔放心，並不會在未給予當事人表達意見的機會前，對任何人採取跟進紀律行動。回信質疑張翔上月27日也收到投訴他的匿名電郵，加上約3周前已有傳媒指控他更換座駕並沒招標，稱他「如想申報情况，理應已告知」。

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