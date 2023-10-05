據報港大校委會通過組成調查委員會　江樂士擔任主席查張翔

香港大學管理層鬧出管治風波，校長張翔被指涉及數宗管理不當的事件。據報校委會通過由3名校委組成調查委員會，由前刑事檢控專員江樂士擔任委員會主席，另外兩名成員是前運輸及房屋局局長陳帆，及行政會議成員梁高美懿。報章向江樂士查詢調查方向為何、期望何時完成調查、事後會否公開調查報告等，江樂士稱作為校委會成員受制於保密規定，無法評論此類事宜。

其中有關張翔的投訴，包括他今年5月缺席醫學院活動，其後被校委質問原因，張翔會上一度稱無獲邀出席，遭反駁指學院早已發出邀請，被質疑誠信問題，獨立調查委員會將查找張翔有否刻意誤導。張翔事後再解釋，今年2月安排5月公務外訪，當時尚未收到醫學院邀請，從無意圖誤導校委會。