據報港深西部鐵路口岸將設於內地，採用一地兩檢

據報港深西部鐵路的口岸將設於內地，會採用一地兩檢模式。運輸及物流局計劃公開招標，即有機會由港鐵以外的公司營運項目。

港深西部鐵路全長約18公里，香港段長8公里。當局初步計劃港深西部鐵路的走線，由港鐵洪水橋站附近出發，途經厦村及流浮山，再連接到內地深圳灣口岸及前海，冀促進港深往來。據了解鐵路沿線的前海及深圳灣都會設有口岸，並採用一地兩檢。財政預算案提到鐵路項目會在今年內展開勘查及設計研究，據了解研究費用會以億元計。