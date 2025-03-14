據報港深西部鐵路口岸將設於內地，採用一地兩檢

據報港深西部鐵路的口岸將設於內地，會採用一地兩檢模式。運輸及物流局計劃公開招標，即有機會由港鐵以外的公司營運項目。
港深西部鐵路全長約18公里，香港段長8公里。當局初步計劃港深西部鐵路的走線，由港鐵洪水橋站附近出發，途經厦村及流浮山，再連接到內地深圳灣口岸及前海，冀促進港深往來。據了解鐵路沿線的前海及深圳灣都會設有口岸，並採用一地兩檢。財政預算案提到鐵路項目會在今年內展開勘查及設計研究，據了解研究費用會以億元計。
政府擬就工程公開招標，代表可以引入港鐵以外的營運者。運輸及物流局回覆指，按照共同構建「軌道上的大灣區」願景，特區政府與深圳當局正繼續透過專班積極推展港深西部鐵路項目。兩地政府已共同成立「跨界軌道項目推展辦公室」，推進下一階段的規劃、設計等工作。局方指項目作為新的獨立鐵路路線，有空間考慮引入新營運者。政府計劃公開招標，會繼續透過專班及辦公室與深方深入研究項目的推展模式等，並預計今年上半年向立法會匯報項目進展。
期望在深圳灣及前海站設置口岸
民建聯新界北立法會議員劉國勳支持方案，期望在港深西部鐵路深圳段的深圳灣及前海站皆設置口岸，方便乘客在不同車站通關。他分析香港土地相對有限，在內地設置口岸，可以騰出更多香港土地發展其他用途；而內地建築成本較低，加上香港段的車站較多，在內地設置口岸會較方便本地線乘客。另外，劉國勳亦支持港深西部鐵路採用一地兩檢的通關模式，可縮短通關時間及手續。劉國勳進一步建議引入「合作查驗、一次放行」或「一次過檢、無感通關」等先進的通關技術，壓縮所需人手及時間。
至於政府計劃就港深西部鐵路工程公開招標，劉國勳提倡跨境項目可以由內地向南興建，有條件引入更多公司競爭，從而帶來新技術﹑新思維﹑新速度，甚至可以降低成本。而港鐵公司未來已有多個鐵路項目有待啟動，當中北環綫及支線等亦是北部都會區的交通建設重點項目，加上港鐵公司曾表示同時建設多條鐵路有財政壓力，引入不同的營運者，可以避免港深西部鐵路受制於港鐵其他鐵路工程而影響進度。劉國勳相信如由港鐵以外的公司營運港深西部鐵路，建設時亦應預留空間接駁及伸延其他鐵路走線，如洪水橋往機場及港島西段等，完善鐵路網絡。