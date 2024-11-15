據報澳門大專院校揭26份DSE成績造假 考評局：不對外公開核查結果

假學歷風波持續，有報道指澳門有大專院校近日向香港考評局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績，發現有26份造假，是首次發現香港文憑試的假學歷。現時澳門有10間高等院校，當中4間為公立，6間為私立，大部份接受申請者以香港文憑試作為學歷認證。

香港考評局回覆《am730》查詢時，未有正面回應事件是否屬實，僅表示有協助高等院校或教育機構核實相關考生的成績以處理入學申請，惟有關成績證明文件或結果只會向申請人或相關教育機構及僱主提供，不會對外公開。