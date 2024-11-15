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2024-11-15 14:15:53

據報澳門大專院校揭26份DSE成績造假 考評局：不對外公開核查結果

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考評局(資料圖片)

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假學歷風波持續，有報道指澳門有大專院校近日向香港考評局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績，發現有26份造假，是首次發現香港文憑試的假學歷。現時澳門有10間高等院校，當中4間為公立，6間為私立，大部份接受申請者以香港文憑試作為學歷認證。

香港考評局回覆《am730》查詢時，未有正面回應事件是否屬實，僅表示有協助高等院校或教育機構核實相關考生的成績以處理入學申請，惟有關成績證明文件或結果只會向申請人或相關教育機構及僱主提供，不會對外公開。

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QS亞洲大學排名2025｜ （am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜ 10.香港城市大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜9.延世大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜8.浙江大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜7.清華大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜6.香港中文大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜5.復旦大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜4.南洋理工大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜3.新加坡國立大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜2.香港大學（am730製圖） QS亞洲大學排名2025｜1.北京大學（am730製圖）

澳門教青局7月開會 關注「鄰近地區」現假學歷

澳門教育及青年發展局回覆傳媒表示無相關資料提供。根據新聞稿，該局高層曾於7月主持會議，「關注近日鄰近地區高校發現使用虛假文件入學事件」，又指近年澳門高等教育不斷發展，吸引了不少外地學生升學，現時高等院校已訂立嚴謹的收生標準和甄選程序，並根據指引或安排，跟進收生的行政及把關工作，對入學申請者學歷成績等申請文件進行查核。如發現提供虛假申請資料及報名材料，一經查實，將採取嚴厲措施，撤銷錄取資格、註銷學籍或撤銷學位。

局方強調澳門高校多年來均不允許委託任何中介機構代為向內地招生，也有嚴格機制核查報讀者的相關學歷。

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