據報10月北京採訪後失聯　記協關注《南早》記者陳敏莉安危

香港記者協會今日（1日）發表聲明，引述《共同社》報道指陳敏莉自10月底失蹤至今，記協十分關注陳敏莉的安危，正向《南早》了解事件。記協並呼籲，若陳敏莉的親友知悉其現況或需要協助，請與記協聯絡。

日本《共同社》日前報道，引述知情人士指《南華早報》資深記者陳敏莉（Minnie Chan）10月底在北京採訪香山論壇，論壇於10月31日結束後，其同事便無法聯繫她，擔心陳敏莉可能受到北京當局的扣留和調查。《南華早報》回應《共同社》查詢時指陳敏莉正在休假，但基於私隱，不能提供更多細節。

被指失蹤後兩度更新社交平台 被質疑非本人所發

翻查陳敏莉的個人Facebook帳戶，11月1日曾公開發帖分享其撰寫的報道連結，11月11日再有一次更新，發出6張女子合照，不過軍事評論員「平可夫」先後留言「這個不是她貼的。她在哪裡？」、「我再提醒一次：她在哪裡？」，質疑帖文並非由其人所發。

「平可夫」指陳敏莉11月後未曾回覆訊息

「平可夫」今日（1日）在個人Facebook分享《共同社》報道，並指負責報道軍事安全的《南華早報》記者陳敏莉小姐失蹤，形容對方在軍事圈內是十分熟悉的名字，「國際知名！有新聞的時候她會採訪許多人」。他又稱，陳敏莉是非常有禮貌的人，他過去傳送給陳敏莉的Facebook內容，從來都會回覆點讚，「11月以後她就再沒有點讚，根本就沒看。我開始覺得奇怪」。