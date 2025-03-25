據悉住院門診收費設「封頂」 公營醫療收費改革今出爐

政府今日公布公營醫療收費改革詳情，消息指所有收費項目的資助模式將會修改，包括急症室收費會改為兩級制，獲界定為緊急、次緊急及非緊急的病人，收費會由目前的180元增至300至400元不等，冀藉此減少接收輕症個案，讓急症室集中處理重症。據悉，所有調整最快明年生效，另會就每名病人增設付費「封頂」的住院門診收費上限。
公營醫療收費檢討醞釀多時，醫務衛生局長盧寵茂與一眾官員及醫管局高層，今日中午將公布改革詳情。消息指，現時劃一180元的急症室收費，將會變成兩級制，其中病情危殆及危急的病人將免費，其餘被界定為緊急、次緊急及非緊急的病人，就要繳付300至400元不等的水平，與私家診所收費相若。據了解，當局希望透過分級制減少到急症室求診的輕症個案，以便有更多資源投放於治療危急重症。
據了解新收費最快明年實施
據悉，新收費最快明年1月起分3階段實施，以讓前線熟悉新安排和調整收費系統，預計各項改革共需要分期5年逐步落實。收費改革除急症室外，亦將涵蓋住院、日間程序、專科門診和非緊急放射造影等，消息強調改革後政府承擔的補助率並無減少，亦已考慮市民負擔能力，新安排涉及的額外收入會全數用於加強公營醫療服務。
林正財透露將設「封頂」機制
另外，消息指當局將引入「封頂」機制，為每名病人訂立住院門診收費上限，當其醫療費用超出上限，便可申請毋須繳交高於上限的費用。行政會議成員林正財表示，收費改革旨在幫助本港公營醫療系統可持續發展，以及減少浪費資源更精準地調撥僅有的公共資源予患重病、長期病患者，以及目前接受服務須付高昂費用的病人，因此將設立「封頂」機制。
香港急症科醫學院與香港急症醫學會昨就改善急症室服務發表聯合聲明指，公立醫院急症室首要任務，是為緊急傷患者提供優先緊急醫療服務，因此應當本著公平及平等對待原則，進一步改善急症室服務、建立可持續醫療系統，以應對求診人數不斷上升、前線人手短缺、急症輪候時間過長等問題。