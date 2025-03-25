據悉住院門診收費設「封頂」 公營醫療收費改革今出爐

政府今日公布公營醫療收費改革詳情，消息指所有收費項目的資助模式將會修改，包括急症室收費會改為兩級制，獲界定為緊急、次緊急及非緊急的病人，收費會由目前的180元增至300至400元不等，冀藉此減少接收輕症個案，讓急症室集中處理重症。據悉，所有調整最快明年生效，另會就每名病人增設付費「封頂」的住院門診收費上限。

公營醫療收費檢討醞釀多時，醫務衛生局長盧寵茂與一眾官員及醫管局高層，今日中午將公布改革詳情。消息指，現時劃一180元的急症室收費，將會變成兩級制，其中病情危殆及危急的病人將免費，其餘被界定為緊急、次緊急及非緊急的病人，就要繳付300至400元不等的水平，與私家診所收費相若。據了解，當局希望透過分級制減少到急症室求診的輕症個案，以便有更多資源投放於治療危急重症。