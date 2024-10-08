據悉政府考慮推「青年置業儲蓄計劃」助上樓 議員倡定價介乎居屋和首置盤

青年要置業並不容易，有人更選擇「躺平」而輪候公屋。新一份《施政報告》將於下周發表，據悉，政府正考慮推出「青年置業儲蓄計劃」，協助年輕人購買資助出售房屋，減輕其上樓的負擔。有立法會議員建議在北部都會區、交椅洲人工島和將軍澳試行。

香港樓價高企，年輕人要置業的擔子不輕。據悉，政府考慮推出「青年置業儲蓄計劃」，助他們購買資助出售房屋。相關具體內容或待施政報告揭盅。工聯會昨發表青年置業相關倡議書，提倡「青年未來置業儲蓄計劃」，讓21至40歲無持有住宅物業的青年參與。儲蓄計劃的供款水平以25至34歲僱員工資中位數的20%作參考，以2023年的水平計，每月最低供款約4,240元，以購買政府指定債券或基金，到期後可將本金和利息轉為首期，並為「青置計劃」設專項單位，於北部都會區、交椅洲人工島及將軍澳區3大發展區試行興建，當局可推出為期3年先導計劃，每年提供600個名額，並按反應作出調整。