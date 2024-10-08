據悉政府考慮推「青年置業儲蓄計劃」助上樓 議員倡定價介乎居屋和首置盤

青年要置業並不容易，有人更選擇「躺平」而輪候公屋。新一份《施政報告》將於下周發表，據悉，政府正考慮推出「青年置業儲蓄計劃」，協助年輕人購買資助出售房屋，減輕其上樓的負擔。有立法會議員建議在北部都會區、交椅洲人工島和將軍澳試行。
香港樓價高企，年輕人要置業的擔子不輕。據悉，政府考慮推出「青年置業儲蓄計劃」，助他們購買資助出售房屋。相關具體內容或待施政報告揭盅。工聯會昨發表青年置業相關倡議書，提倡「青年未來置業儲蓄計劃」，讓21至40歲無持有住宅物業的青年參與。儲蓄計劃的供款水平以25至34歲僱員工資中位數的20%作參考，以2023年的水平計，每月最低供款約4,240元，以購買政府指定債券或基金，到期後可將本金和利息轉為首期，並為「青置計劃」設專項單位，於北部都會區、交椅洲人工島及將軍澳區3大發展區試行興建，當局可推出為期3年先導計劃，每年提供600個名額，並按反應作出調整。
冀政府突破性思維增加土地供應
工聯會立法會議員鄧家彪表示，青置計劃從開始供款到正式選樓有一個較長的年期而且參加人數已知，政府可以提前規劃增加單位落成量，而單位定價可介乎居屋和首置盤之間。
他又認為，房屋問題需要一個「突破性建議」，青置計劃不僅結合社會和青年需求，還能實踐「置業可預期，人生規劃可行，成家可實現」的理念。他期望政府能採用突破性思維，堅持增加土地供應和房屋供應，並繼續嘗試有別於現行的居屋計劃的新政策，專注於青年置業，協助實現上樓的夢想。
民建聯建議每年派兒童醫療券
此外，民建聯發布促進兒童醫療服務發展倡議書，建議在醫管局普通科門診新增兒童預約專籌、每年派發2,000元兒童醫療券，和學童驗眼及配眼鏡津貼等。
育有2名兒子的立法會議員顏汶羽表示，長子剛讀幼稚園，因校內幼兒接觸頻繁容易傳染疾病，開學至今已看了幾次醫生，最昂貴的一次花費1,400元。他建議每年派發2,000元兒童醫療券。此外，他亦建議在醫管局普通科門診設立兒童預約專籌及增設24小時門診服務，確保患病兒童及時得到適當治療。