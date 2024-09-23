據悉盧煜明獲薦中大校長候選人 校董會本周五開會討論

段崇智今年初請辭，提早兩年卸任，中大明年1月將迎新校長上任。消息指，盧煜明成為中大校長的唯一選定候選人，中大校董會最快周四與候選人會面，周五討論相關決定。中大表示，下任校長遴選工作正在進行，遴選委員會稍後將會向校董會推薦人選，校董會有決定後，校方將適時公布。

身兼中大校董的立法會議員鄧家彪表示，若新校長是國際頂尖的學者，同時熟悉香港和國家情況，是十分理想，可令中大不同持份者及社會接受。

本身是中大工程學院副院長的立法會議員黃錦輝認為，盧煜明獲多個知名獎項，學術成就和地位毋庸置疑；又指他熟悉中大文化，校內資深教授敬重，深信他可勝任校長一職。

獲稱「無創產前檢測之父」

現年61歲的盧煜明於1997年加入中大醫學院，現為中大醫學院副院長(研究)，同時擔任化學病理學系系主任等職務，有「無創產前檢測之父」之稱。他與團隊成功研發以DNA分析為本的「無創產前診斷」技術，並應用至臨床診斷，有助及早診斷唐氏綜合症及多種遺傳病，獲頒「未來科學大獎生命科學獎」。2011年「無創產前診斷技術」正式臨床應用，現時已被全球逾90個國家、每年逾千萬孕婦採用。