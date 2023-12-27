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2023-12-27 10:15:05

據指周庭回港報到死線為12.28 若棄保即成逃犯被通緝

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前香港眾志成員周庭於2020年涉違「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕，事後獲准保釋，至今未被起訴(周庭ig)

前香港眾志成員周庭於2020年涉違「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕，事後獲准保釋，至今未被起訴(周庭ig)

前香港眾志成員周庭於2020年涉違「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕，事後獲准保釋，至今未被起訴；其後她於2020年底因包圍灣仔警察總部案被判囚10個月，於2021年中刑滿出獄後，繼續需要遵守國安法的擔保條件定期報到，她其後獲准9月到加拿大多倫多升學，原定在本月底要再報到，但早前已表明不回港，「也大概一輩子不會回去」，據指其報到日期為明天(本月28日)，國安處早前表明若她在限期後沒回港報到便是逃犯，執法部門會正式通緝她。

國安處早前斥「講大話」 誠信破產

周庭曾指被國安處警員帶到深圳參觀及寫悔過書，以換取取回護照。被問及有關說法是否屬實，國安處總警司李桂華此前於記者會說，因可能涉及另一案件，不便公開案件細節，但周庭未「正式犯法」，稱希望她把握機會回港報到，否則就會成為逃犯，受警方通緝。李桂華說，有人聲稱要到外國讀書，並提供大量證明，警方相信其說法並更改擔保時間，容許她取得證件離境，稱周庭不回港報到「問題喺佢身上」，形容她「講大話」及誠信破產。

政府早前亦發聲明，斥周庭公然表示將無視保釋條件，試圖逃避法律後果，誠信徹底破產，強調危害國家安全是極度嚴重的罪行，港府會全力打擊，追究到底，任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕，勸喻周庭回頭是岸，與警方合作，為自己的行為負責，改過自新，否則將泥足深陷，後悔莫及。
 

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