擬修例准電子煙等經港轉運 林哲玄倡改由海關執法修正案不獲政府採納

《2023年進出口（修訂）條例草案》今日（22日）舉行委員會會議，修訂建議把以海空和陸空方式經香港聯運轉運的另類吸煙產品納入豁免範圍，藉此完善由內地經香港轉運至其他海外市場的另類吸煙產品的監管制度。醫療衛生界林哲玄提出修正案，要求將草案內「進口另類吸煙產品的罪行」由「督察」改為海關執法，但修正案不獲政府採納。

政府表示，林哲玄的修正案不符合條例草案原意，草案不是就執法行為進行修改，而各部門包括「督察」和海關會各司其職，有效防止違法罪行出現。林哲玄則認為，走私和買賣私煙同屬嚴重罪行，均是由海關執法。而控煙酒辦的人員，即「督察」不擁有複雜案件的調查能力。他續指，有別於海關，「督察」沒有拘捕權。

有議員關注會有煙草產品流出市面

選委界議員劉智鵬關注，如果出現交通意外或嚴重衝擊時，貨櫃會否破裂從而令裏面的煙草產品流出市面，政府代表回應海關和入境人員可以確保上述意外的保安工作。

批發及零售界議員邵家輝指航運界因為禁止電子煙等相關措施損失了20%收入，邵家輝反問現場關心公共衛生的人士會否願意捐出他們20%收入去解決健康問題，從而讓修訂通過令航運界收入增加。邵家輝強調該修訂只涉及轉運，根本不涉及公共健康問題。政府代表回應時重申修例只處理吸煙產品的另類轉運，不會影響政府的控煙工作和目標，強調在轉運過程中，煙草產品不會流入香港市場。