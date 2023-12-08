擬修例立法刊憲方式續地契 到期前6年公告

香港約有30萬個地契於2047年6月30日同日到期，而2025至2047年6月29日有2,400個地段的地契陸續到期。發展局原擬透過刊憲在地契到期前3年一次過續期，當局昨更新法例框架，將通知期由3年提前至6年。政府亦擬在法例列明，在港持有的房地產的領事機構和國際組織代表，另須向外交部駐港公署申請續契。現時本港63個領事館和8個國際組織共擁有不多於10幅土地和約100個單位。時事評論員劉銳紹表示，有關規定寫入法例，是中國提前做準備，爭取外交上的主動權。

發展局擬透過刊憲一次過為將到期的地契續期，建議執行時間由原建議到期前3年，提前至6年，同期公布「不予續期列表」。獲續期後，小業主毋須補地價，但須每年交應課差餉3%的地租。發展局計劃於年底前向立法會提出修例，料明年中通過。

最早一批到期地契涉50個地段

發展局向立法會提交的文件提到，最早一批於2025年6月到期的地契涉及約50個位於油尖旺屬非工業用途的地段，大多是層數較少的唐樓，未來陸續到期的地契大部分位於港島和九龍，特別是界限街以南地段。屬於共有業權而涉及眾多業權人的樓宇當中，較為人知的例子有寶翠園、黃埔新邨、海怡半島，地契分別於2030年、2034年和2040年到期，分別涉及4,000至12,500名業權人。發展局指，在2025至2030年期間共有376個地段地契到期，將於法例通過後即時處理，並料有關地段不獲續租的機會很低。