擬再物色酒店集中檢疫 瘧疾增3懷疑個案

瘧疾輸入個案近日急增，本港上月1日至今最少錄得75宗個案，部分人同時感染瘧疾和新冠肺炎。衛生防護中心指，已知屬瘧疾個案同行者的旅客，會獲安排到灣仔香港麗悅酒店集中檢疫，如有需要會再物色指定檢疫酒店，接收相關旅客。

截至前日下午2時，過去一個多月衛生防護中心共錄得75宗確診個案，而昨最新有約3宗懷疑個案有待確認。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，由畿內亞抵港旅客如有同行者已知感染瘧疾，衛生署會在機場詢問他們有否病徵和抽血檢查。她又表示，部分患者來自加納、剛果、烏干達等非洲國家。

截至昨中午，仍有58人在公立醫院留醫，當中1人危殆、2人嚴重。醫管局總行政經理劉家獻稱，他們因正處於抵港檢疫期，故需要入住隔離病房檢疫，並透露有患者同時感染新冠肺炎。他表示，當患者完成檢疫期後，其實可轉到其他有保護的病房，「最主要係唔好有蚊去到」。劉家獻稱，公立醫院已加強滅蚊措施，並已緊急採購瘧疾口服及靜脈注射藥物。

食環署在有收治瘧疾患者的瑪嘉烈醫院附近山坡，加強滅蚊工作。到場視察的環境及生態局長謝展寰稱，可播疫的按蚊在港並不常見，本地傳播風險非常低，但當局不能掉以輕心。食環署已加強高風險地區的病媒防治工作，包括加強患者曾訪地點兩公里範圍內河流溪澗的病媒防控工作，如機場、相關檢疫酒店、檢疫中心和醫院等。