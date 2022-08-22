擬加強保障「數碼平台工作者」　孫玉菡：不止外賣速遞員

在新型肺炎疫情下，愈來愈多人透過數碼平台接收訂單，從事按次計酬的速遞或運輸工作。勞工及福利局長孫玉菡接受本報訪問時，形容foodpanda、戶戶送等外賣員等工作者的僱傭身份模糊不清，一時是僱員，另一時又是自僱。他透露，任期內擬訂立針對「數碼平台工作者」的指引或法例。

孫玉菡表示，相關平台工作者身份模糊不清，屬僱員或自僱很視乎與僱主關係。他形容，數碼平台工作是新科技世界下的一種新形態，而其生態對工作者「掌控」很大，即工作者一離開平台便「搵唔到食」，與其他自僱不同，「唔同一般我做裁縫、做小販咁好自僱。」

包括但不限於foodpanda、戶戶送等外賣員

疫下網上湧現多間外賣速遞平台，孫玉菡舉例稱「數碼平台工作者」包括foodpanda和戶戶送等外賣員，但強調涵蓋範圍非局限於送外賣。他續說，研究範圍下的數碼平台，通常在同一市場僅由少數公司主導、支配和控制，但強調研究仍在進行、「未進入咁細嘅主題。」

中國市監總局等7個部門去年聯合發文，要求保障外賣送餐員權益。孫玉菡表示，會參考內地和其他地區，就相關工種的指引或法例，現階段先要掌握更多資訊，包括其他地區的做法和本港實際情況等。前任勞福局長羅致光去年在立法會會議上，表示會密切留意平台工作者在勞工權益保障的最新發展，並探討進行統計調查。孫玉菡稱，有關課題仍需要深入研究，希望在5年任期內能夠完成。他又說，政府過去數年已不斷加強《僱傭條例》下的保障，但也要檢視這些在《僱員條例》以外、「唔知放去邊個位置」的事宜。