擬建「高架無軌捷運系統」取代「東九龍綫」 彩虹東至寶達設6站 採BRT或ART系統

東九龍居民引頸以待的「東九龍綫」再有新消息。繼港府去年宣布以「高架無軌捷運系統」取代2014年提出的「東九龍綫」方案後，工聯會昨引述政府消息指，當局計劃在彩虹東至寶達共設6個站，並考慮以公交系統「BRT」或智軌「ART」模式建造，行車全程約十多分鐘。惟立法會議員鄧家彪擔心寶達站後是「倔頭路」，失去雙向分流效果，建議系統延伸至慈雲山、藍田、油塘或將軍澳。運輸及物流局則指，正探討東九龍高架無軌捷運系統方案的可行性，預計今年上半年完成有關技術可行研究，公布項目初步時間表及推展安排。 工聯會立法會議員鄧家彪和陸頌雄等昨約見運輸及物流局討論東九龍「高架無軌捷運系統」最新進展。鄧家彪會後透露，政府考慮在彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪和寶達設站，全長不足5公里。當局考慮項目以快速公交系統「BRT」或智軌「ART」模式建造，預計每列列車載客量為250人，全程行車時間約十多分鐘。彩虹東站選址為聖約瑟安老院旁、已空置多時的交匯處用地，距離彩虹站逾100米步距。整個項目亦有可能政府全資建造。

鄧家彪憂失分流作用 惟鄧家彪指，考慮到當區的人口龐大，擔心現時走線會令中間的「四順」居民未能順利上車；而寶達站後是「倔頭路」，亦失去雙向分流效果，如需過海或前往九龍區的居民都只能集中到彩虹站轉車。他建議項目走線可延伸至慈雲山、藍田、油塘或將軍澳，創造雙向分流。 陸頌雄則對當局以消防理由未有採用「單軌鐵路」技術感到失望，稱單軌鐵路的載客量比捷運多一倍，佔地面積較少，故期望當局可考慮採用「單軌」的可能性。秀茂坪分區委員會主席黃春平亦認為初步方案走線單一，未能滿足區內人士的交通需求，直指當局方案過於著重成本效益，但若走線不方便市民出行，也無法創造客流量，項目也難以收支平衡。

