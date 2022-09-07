擬強制舉報懷疑虐兒 當局料明年交立法草案

5歲男童疑遭虐待致死，再度引起社會對保護兒童關注。行政長官李家超昨出席行會前對事件表示關注，並指希望盡快立法。而政府就立法強制舉報懷疑虐兒個案昨舉辦首場社福界諮詢會。孫玉菡估計社會大眾均支持相關立法建議，預計當局最快明年上半年向立法會提交條例草案。

社署資料，今年首半年錄得689宗虐兒個案，較去年同期升約5%(657)，更較前年同期(383)升近八成。孫玉菡表示，立法建議旨在透過建立強制舉報機制，及早識別及有效介入虐兒個案，昨日首場諮詢會約200名機構管理層及前線員工參與，並就立法建議推行細節、舉報渠道、培訓及行政支援措施等範疇提出不少寶貴意見。他傍晚在電台節目上表示，政府稍後會諮詢教育界和醫療界的意見，預計當局最快明年上半年向立法會提交條例草案。他相信實施強制舉報機制後，舉報數字有明顯上升，但現階段難以估算升幅；指政府會做好資源配套，今年底當局就開始為社工等相關從業人員提供培訓。

有份出席諮詢會的社福界立法會議員狄志遠說，草案提出違法屬於員工個人責任，與機構無關，惟有前線員工在會上關注，可能會受上司阻礙，拖慢舉報；他建議社署給予機構指引，應如何處理，若有機構的上司刻意阻撓或拖延舉報，同須負上法律責任。

根據諮詢文件，強制舉報涵蓋經常與18歲以下兒童接觸的專業人士，例如幼兒中心、社工、教師或醫護人員等，只要有合理懷疑兒童受嚴重傷害，或有受傷害危機就要舉報。舉報將分為三級，第一級是必須向警方或社署舉報的個案，第二級和第三級則屬於轉介個案；而沒有履行舉報的人亦屬違法，最高可被判入獄3個月及罰5萬元。