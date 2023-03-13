擬強制醫護服務公營一定年期　盧竉茂：暫無提出專科延長年期要求

盧寵茂今日(13日)出席屯門地區康健中心開幕典禮後稱，要求牙科畢業生在衞生署、醫管局等機構實習一年，「確實係考慮咗好耐之後初步提出」，至於實習後是否須強制提供公共服務一定年期，他指並不屬今次修例建議範圍，但將會與業界探討，又重申政府所有諮詢都會包括專業團體，目前正處於政府諮詢的過程，政府不宜透過大氣電波逐一回應意見。

政府計劃修例，強制醫護人員在公營醫療機構服務一定年期。醫務衞生局局長盧寵茂表示，現階段並無提出延長專科醫生服務政府年期的要求，又稱目前只是提出《護士註冊條例》修例建議和就修訂《牙醫註冊條例》諮詢業界，其他崗位會按計劃時間表進行諮詢。

要加強推廣地區康健中心

另外，盧寵茂在活動致辭時提到，本港在成為全球人口最長壽地區的同時，也要面對其帶來的人口老化問題，希望長者「長壽得嚟要健康」，又稱地區康健中心是推廣基層醫療的重要角色，因此要繼續加強推廣。

去年5月底已啟用的屯門地區康健中心，位於新墟玫瑰花園的主中心佔地超過1.6萬呎，區內5間附屬中心亦陸續啟用。基督教香港信義會社會服務部執行委員會主席郭耿明在活動上稱，截至去年底已有逾1.9萬人次參與「健康推廣班組」、約7,600人完成健康風險評估，另有400名會員已接受糖尿病和高血壓篩查計劃。盧寵茂其後指，中心登記會員已超過1.15萬名，寄語中心要努力擴展至服務屯門區約50萬名市民。