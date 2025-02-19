擬推膠樽紙包飲品生產責任制 零售店設退還點 市民回收每個贈1毫

近年市民環保意識提高，但環保署公布2023年香港固體廢物監察報告，每日仍有199噸膠樽棄於堆填區。政府指就推行新的生產者責任計劃，採納以「市場主導模式」，飲料供應商須安排塑膠飲料容器及紙包飲品盒的回收服務，涵蓋容量100毫升至2公升之間的飲料產品；出售涵蓋容量飲品須成為登記供應商，產品要加上指定標誌作為識別，並每半年向環保署申報產品的分發量資料；大型零售店舖須設立指定退還點，初步建議為每個塑膠飲料容器及紙包飲品盒提供不少於0.1元回贈，鼓勵公眾回收。

環境及生態局向立法會提交的文件，指政府計劃今年第二季提出修例，為生產者責任計劃訂立法律框架，並建議以附屬法例配合，有效為膠樽、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池等受規管產品，推行生產者責任計劃。當局指，塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃將會是共同法律框架下的首個生產者責任計劃，政府計劃採納「市場主導模式」，飲料供應商須要安排塑膠飲料容器及紙包飲品盒的回收服務，當中可自行提供回收，或交由市場上的「計劃營運者」提供服務。涵蓋容積100毫升至2 公升之間的飲料產品。

當局考慮營運安排，建議分4個階段落實法定回收率，首階段將膠樽的回收率訂在30%，紙包飲品盒回收率為10%，並預計計劃推出後6至8年可達至第4階段回收目標，即是膠樽和紙包飲品盒的回收率，分別達75%和50%，與其他地區平均回收率相若。當局指，若自行回收的飲料供應商或計劃營運者未能達到回收目標，政府正考慮可能就其回收量差額追收回收款項。

任何飲料供應商在香港分發受規管飲料產品前，須登記成為「登記飲料供應商」，產品要加上指定標誌作為識別，並每半年向環保署申報受規管飲料產品的分發量。

另外，政府要求供應商設指定退還點，為每個膠樽及紙包飲品盒，提供最少1毫回贈，以鼓勵公眾回收。參考其他地方經驗，及考慮本地零售店的實際情況，認為只有大型並有出售受規管飲料的零售店，才必須設立指定退還點。

商會原則上支持計劃

香港飲品商會表示，原則上支持計劃，並一直就計劃與政府保持密切溝通及交換意見。綠惜地球、綠色力量、綠領行動和綠色和平等環保團體發出聯署聲明，表示支持修例；惟當局未有提出計劃的確實實施日期，做法未如理想，回收目標亦過於軟弱，未如理想。團體促請請當局把握時間，厲行有效的生產者責任計劃，把飲品容器廢物的污染減到最少。