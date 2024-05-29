擬擴大性罪行定罪紀錄查核機制適用範圍 第4季率先涵蓋準自僱人士仍屬自願

政府擬按風險評估分三階段擴大性罪行定罪紀錄查核機制的適用範圍，至涵蓋自僱人士、志願工作者及所有現有僱員。

保安局向立法會提交的文件指，建議首階段於今年第4季起，將查核機制範圍先擴大至涵蓋「準」自僱人士，明年底前再擴展至志願工作者，待首兩階段運作暢順後，再納入所有現有僱員及自僱人士。

文件指，自僱人士有較大機會在無直接監督下，與兒童或精神上無行為能力人士有單獨接觸，由於僱主不熟悉或初次接觸擬新聘用的自僱人士，故「準」自僱人士的風險會比較相對其他類別人士高。