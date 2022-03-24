擬11月邀中外金融機構高層來港 陳茂波︰了解香港實況

財政司長陳茂波(圖)昨接受傳媒訪問表示，計劃趁在11月舉行的香港國際七人欖球賽，舉辦最高級別的國際金融論壇，邀請中外金融機構的最高層人員來港，觀看欖球賽及進行對接、交流會，料規模約100至200人。他指，盼通過活動讓這些決策人親身來港了解香港實況，而非只依靠媒體資料，「擔心媒體資料不整全甚至有誤導，讓佢哋親眼看到香港原來咁有活動嘅、咁多姿多彩」，親身感受到香港生活及經營環境理想，可增強信心並加大在港投資。而預算案中已增加撥款給投資推廣署及旅發局，進行海外推廣，冀疫情後吸引更多人來港。

香港欖球總會行政總裁麥偉彬對於11月4至6日舉行「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」期間，能夠為香港招待環球及內地金融機構的最層人員的消息，感到振奮。他又指，香港的疫苗接種速度很快，通過與國際欖球理事會(World Rugby)和相關政府部門的緊密合作，並參照全球多個專業體育賽事所建立的抗疫標準，有信心能夠在8個月後舉辦一場精彩的賽事。

另外，預算案提出暫緩追租建議的條田例草案，昨在立法會大會進行首讀及二讀。陳茂波表示，租金是中小企經營成本的主要部分，暫緩追租是為處於水深火熱的指定行業租戶，提供喘息空間，提供機會讓租賃雙方訂立租金安排，強調暫緩追租是非常時期的非常措施，呼籲議員支持，讓法例盡快落實執行。