擬2027年展開前期工程 南港島綫西段用中型集體運輸

南港島綫西段研究多年後，當局最新透露將採用中型智慧綠色集體運輸系統，並公布全長約7.5公里的擬議走線，連接現有的黃竹坑站和香港大學站，途經香港仔、田灣、華富、數碼港和瑪麗醫院一帶。政府目標明年展開詳細規劃和設計，爭取2027年展開前期建造工程，但未有交代預計通車時間。 南港島綫西段是《鐵路發展策略2014》建議計劃之一，政府去年曾指沿線地勢起伏大，受重型鐵路的爬升能力所限，部分路段須深入地底，運輸及成本效益皆不理想。事隔一年，政府宣布南港島綫西段將採用中型智慧綠色集體運輸系統，取代原有的重鐵方案，並公布全長約7.5公里的擬議走線。

料服務13萬居民5萬打工仔 運輸及物流局向立法會提交文件指，南港島綫西段將連接現時南港島綫黃竹坑站和港島綫香港大學站，與此形成一個環狀網絡，途經香港仔和田灣海旁、華富、數碼港及薄扶林一帶，料服務沿線約13萬居民和約5萬名打工仔，當局預計全程約為20分鐘。

集體運輸系統主要會在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，至於瑪麗醫院至香港大學一段由於地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計。當局會進一步改善走線和提高成本效益，目標明年展開詳細規劃和設計、2027年開展前期建造工程，以配合華富邨重建計劃下新增人口遷入的時間表，但未有交代南港島綫西段通車的目標時間表。

區議員：日後予居民多一選擇 民建聯南區區議員劉毅認為，南港島綫西段能有效解決目前乘客在金鐘站轉車的樽頸，又稱目前南區路面只要主幹道發生交通意外，就容易造成擠塞，日後可給居民多一個選擇。他期望政府盡快展開公眾諮詢，重申一直爭取目標2033年落成。對於有居民憂慮鐵路落成後，區內其他交通如專線小巴等班次將會大幅削減，他指出小巴營辦商會按實際客量營運，「只要有需求就一定會存在。」 前南區區議員柴文瀚表示，南港島綫西段所經之處均是已發展區域，高架橋衍生的噪音及景觀問題難以想像，又坦言若日後南港島綫西段高架橋由香港仔經華富橫跨至薄扶林，勢必令現有美麗的避風塘與郊野景觀「變成南區歷史」。

東鐵綫白石角站工程複雜 另外，文件提到北環綫主線項目已完成法定環境影響評估程序，相關工程預計明年開展、2034年竣工。當局表示，連接主線新田站的北環綫支線會接入深圳新皇崗口岸，途經洲頭和落馬洲河套區港深創新及科技園，爭取今年內與深圳當局就支線推展安排達成共識、明年初由港鐵展開詳細規劃及設計。 至於東鐵綫擬新增的白石角站，當局指初步研究顯示興建新車站工程複雜、所需基建配套規模較大，港鐵將深入研究及提升項目效益並繼續與政府磋商，當局爭取今年公布發展建議，並在完成公眾諮詢後盡快展開城規和其他法定程序，目標車站2033年或之前啟用。