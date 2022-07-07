擲磚擊斃清潔工案｜控方指次被告對答如流 質疑焦慮症之說

一名70歲食環署外判清潔工3年前於上水衝突中遭磚塊擊中後死亡，兩名被告否認誤殺、暴動等罪，案件今日在高等法院續審。控方今作結案陳詞，多次強調次被告錄口供時對答如流，質疑他是否真的如辯方所述，當時焦慮症發作。

劉子龍（19歲，花名「牛屎」）及陳彥廷（18歲）被控於2019年11月14日在香港，連同其他身分不詳的人，非法殺死羅長清。二人另被控於2019年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使男子X受嚴重傷害而非法及惡意傷害，以及參與暴動。

控方指次被告憶述事發經過非常仔細

針對辯方指，次被告錄口供時出現四肢抖動、視力模糊等焦慮症症狀，控方反駁他當時憶述事發經過非常仔細，甚至可更正警員覆述時的謬誤，能作「即時、連貫及相關」的答案，在旁的母親也似乎毫不關心。另外，次被告兄長供稱聽說弟弟劈了人，因想確認事實，才會問對方「你今日劈嗰個阿伯呢」，控方則強調該句語氣如同陳述事實，而非疑問。

代表控方的大律師周凱靈指，兩名被告曾在事發前討論會否帶鎚，閉路電視亦拍到二人當日於各大商場遊走。當中首被告警誡下承認在現場有示威，其於商場閉路電視中的身影亦被次被告兄長認出。而左撇子的次被告，與網上片段中左手持鋸的男子脗合，警方亦在其家中檢取到相關衣物。

醫院診斷次被告病徵輕微

辯方案情指，次被告錄口供時焦慮症發作，但有警員一度不准他服藥，並傳召精神科專科醫生黃宗顯作供。控方不爭議他的病歷，但就指出從其醫療紀錄可見，他在2019年7月最後一次覆診時，醫院診斷其病徵輕微，他甚至表示不願再服藥。再者，次被告一直無就錄口供時病發作出投訴，直至再次被捕及遭取消擔保時，始提出此說法，質疑他是否真的如辯方所述的病情嚴重。