擲磚擊斃清潔工案｜控辯雙方結案陳詞 下周一將引導陪審團

一名70歲食環署外判清潔工3年前於上水衝突中遭磚塊擊中後死亡，兩名被告否認誤殺、暴動等罪，案件今日在高等法院續審。辯方今作結案陳詞，力陳死者後來才出現在片段中，控方指稱是兩名被告的男子當時根本未有注意到死者存在，故「夥同犯罪」原則並不成立。法官杜麗冰將案件押後至下周一（8日）再續，屆時將引導陪審團。

案情指，兩名被告，劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），被控誤殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日誤殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

代表首被告的辯方律師陳詞指，審訊似乎把案中黑衣人塑造成壞人角色，提醒陪審團不要先入為主，兩名被告與普通市民獲同樣對待。針對誤殺罪，辯方律師指即使陪審團接納兩被告便是片中兩名接近事主X的男子，也應注意兩人當時完全沒有察覺到死者存在，代表「夥同犯罪」招致死者身亡的因果關係便不成立。

首被告保護好友屬自衞行為

而就傷人罪而言，辯方律師引述X於庭上承認他拿起鐵通「篤」向黑衣人，乃因害怕黑衣人襲擊；而另一途人柯明玉也同意她基於「本能反應」向黑衣人掟磚，呼籲陪審團考慮被指是片中的首被告，或可能因見到同伴受傷，同樣可以出於自衛動機而持槌上前保護對方，採取合理武力希望X放低鐵通，他並無用槌襲擊X，足證他沒有意圖傷人。

至於暴動罪，首被告辯方律師就重申辯方案情指，首被告雖承認身在現場，但他事前曾遭警員威逼利誘，故其招認可信性存疑。

而次被告的代表大律師則指，羅長清在錯誤的時間和地點出現，其去世屬意外。對於次被告在錄影會面作出部份招認，其大律師重複其案情，指次被告當時受到警員的威嚇。