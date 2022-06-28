擲磚擊斃清潔工案｜次被告母指兒子錄口供時焦慮症發作 但警不准服藥

一名七旬清潔工三年前於上水衝突中遭磚塊擊中後死亡，兩名被告原本被控謀殺，被改控誤殺，案件今日繼續在高等法院審理。兩名被告由囚車押送到高等法院應訊。

起初警長向母指「好小事」

辯方傳召次被告的單親媽媽趙珮因作供，她透露幼子陳彥廷自13歲起患焦慮症，案發時已看診約3至4年，經常病發需服藥控制。2019年12月13日下午，她收到一名警長來電，指幼子因涉及一宗傷人案，回到家時，該名警長已在場，並稱「好小事㗎咋，唔洗擔心，翻去問啲嘢姐」，但她察覺到坐在沙發的幼子眼神驚慌。

趙哽咽憶述，到達警署後，警方要求她陪同幼子進行錄影會面，惟期間「唔可以講嘢」。在會面過程中，她見到幼子手腳開始抖動，眼神無法聚焦，相信是焦慮症發作。她見狀，欲叫幼子服藥，但想起「入去之前，警察先生有叫我唔好講嘢。」及至錄影小休，幼子表示「未食藥，嗰頭好痛」，她請求警員批准他服藥，但對方稱「錄影期間唔可以食藥，食藥要作出申請。」

控方提到，有否打算了解幼子在錄影期間的回答，她反問「警察話開始咗錄影唔可以講嘢，我同邊個了解？…我只係睇到我個仔係度震。」此外，趙形容錄影途中腦袋「一片空白」，再次激動稱「我唔係一個學歷好高嘅女人，我只係一個好細微好細微嘅清潔阿姨，我唔知點解會變成依家咁樣，今時今日坐係度，當時一片空白。」她續稱，幼子病發時除會出現手腳震抖、飆冷汗、怕光等症狀，對答只會「順住你啲問題回答，問『係唔係』會話『係』」，但平靜下來後答案會有所不同。

胞兄要求見律師 警 越發憤怒

次被告親兄陳彥勳作供指，當日警方上門拘捕，但起初只得他一人在家，警員要求他通知弟弟，警告「唔好掟石仔」。其後弟弟回到家中，但焦慮症發作，他遂向警員表示弟弟需要服藥，惟不獲理會。警員之後一度把弟弟單獨帶到房間內，指示他閱讀一份文件，要求他稍後在警署背誦出來。即使弟弟情況沒有好轉，警員仍無給予藥物。 他要求見律師，但警員越發憤怒，直指沒有必要。他與弟弟和母親到警署扣查一夜後，自己翌日獲釋放，事後無被起訴。