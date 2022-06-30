擲磚擊斃清潔工案｜次被告與警會面時高度焦慮 精神科醫生：供詞未必準確

一名七旬清潔工三年前於上水衝突中遭磚塊擊中後死亡，兩名被告原本被控謀殺，被改控誤殺，案件今日在高等法院續審。辯方精神科醫生黃宗顯表示，次被告接受警方錄影會面時，長期處於高度焦慮的狀態，情况並不理想，因此對次被告供詞的準確性存有質疑。

辯方在庭上播放次被告陳彥廷被捕後與警方的錄影會面片段，辯方專家證人、精神科醫生黃宗顯看畢表示，片段顯示次被告一度手震，並想把右手疊放在左手上，反映面對較大壓力。黃指焦慮症及驚恐症等患者較難適應壓力大的新環境，而陳自13歲起患有抑鬱症及驚恐症，一直獲處方藥物並需要覆診，雖然陳在警署內嘗試適應環境並與警方對談，但即使會面已近兩小時仍未能適應，「仲好焦慮」，故認為陳當時並非處於理想狀態，加上他沒有服藥，專注力和記憶力均受影響。

精神科醫生強調：驚恐症不能從表面發現

辯方提及，控方專家證人、另一名精神科醫生黃以謙亦為次被告撰寫報告，但事前沒有與其家人會面。黃宗顯表示，黃以謙在報告質疑次被告說法的可信性，但事前沒有與家人會面，就無法比較兩者說法是否一致。黃宗顯強調，大部分的驚恐症徵狀不能從表面上發現，例如腸胃不適、心跳加速、感覺靈魂出竅和出現失實感等；常見的表面徵狀只有流汗、手腳震動等。