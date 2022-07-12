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2022-07-12 17:40:00

擲磚擊斃清潔工案｜陪審團裁定兩被告誤殺罪不成立 暴動罪則成立

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兩少年涉上水掟磚誤殺七旬清潔工　陪審團退庭商議

兩少年涉上水掟磚誤殺七旬清潔工，陪審團退庭商議。(資料圖片)

【17:40更新】由5女2男組成的陪審團，由今早10時25分開始退庭商議裁決，並在考慮了約6小時後終達成裁決。陪審團一致裁定2名被告的誤殺罪均不成立，並以大比數裁定2人蓄意傷人罪罪名不成立。至於暴動罪，陪審團則以大比數裁定2人暴動罪成。法官將2人被裁定罪成的暴動罪的判刑，押後至7月22日早上9時半處理。

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七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，另一六旬男子遇襲後左眼虹膜撕裂。二人被控誤殺罪、暴動罪及有意圖而傷人罪共3罪。主審法官杜麗冰今早(12日)繼續對2男5女陪審團作法律指引及總結證供，至今早約10時半作退庭商議。

2名被告劉子龍(19歲)及陳彥廷(18歲)，被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士因從事非法行為誤殺男子羅長清(70歲，清潔工人)，及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子X，以及參與暴動。

非兩被告掟磚  惟夥同犯罪亦承受同樣罪責

而昨日(11日)，控方同意掟中死者的磚塊，是由1名被通緝在逃人士掟出，並非本案2被告所為，但其指被告與他人夥同犯罪，因此亦要承受同樣罪責。法官杜麗冰則稱，如不同人達成協議或共同計劃犯罪，他們就是夥同犯罪。

在本案中，如陪審團裁定被告夥同其他人蓄意從事不法行為，而有關不法行為，是任何清醒合理的人士都知道會令死者暴露於危險之中，而最終令到死者死亡，就應裁定被告誤殺罪成。

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