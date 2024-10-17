擴高才通大學名單 延首簽期限 搶高端人才舉家留港

為打造國際高端人才集聚高地，政府會成立「教育、科技和人才委員會」，由政務司長主持，制訂政策推動「搶人才」，包括擴大「高端人才通行證計劃」(高才通)的大學名單、打造「留學香港」品牌、設立獎學金鼓勵本地學生深造等。 施政報告提出擴大高才通計劃的大學名單，加入13間海內外大學至198間，包括9間內地大學及4間外國藝術及設計學院，有助推動本港文化藝術創意產業發展。另外，當局於2022年12月底推出高才通計劃後，共批出逾8萬宗申請，並有6.6萬人來港，當中有1.8萬人為「A類申請」、即過去一年年薪超過25萬的人才。消息稱，「A類」人才在港的就業率高，而且他們的創業率均較其他類別高，更會聘用本地員工，故相信他們對本港勞動市場有裨益。

消息續稱，不少「A類」人才會舉家來港生活，平均每名「A類」人才，會帶同1.8名家人來港，因此當局將會延長計劃內高收入人才的首個簽證期限由2年至3年，相信可吸引他們來港及留港生活。對於有意見指大量專才來港工作和生活，「搶貴」市區住宅樓宇租金，消息指，租金是由市場釐定，社會主要聲音都認為專才入境措施是受歡迎多於不受歡迎。 新渠道招萬名技術工種專才 施政報告又提出，將新增渠道吸引年輕及具經驗的指定技術工種專才來港。消息指，明年上半年會推出有關計劃，主要吸引非學位的技工來港服務，預計3年的配額合共大約1萬人，配額人數可按實際情況再作調整，該些工種包括升降機維修人員等，但具體工種清單有待落實。

消息指，現時不少在職訓局就讀的年輕學生大多繼續升學，較少會即時投入職場，導致本港的非學位技術工種人手十分短缺，亦有人手老化問題，目前達55歲以上的技工佔約四成。 打造「留學香港」品牌 政府將全力推進香港成為國際專上教育樞紐，包括設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1,200名修讀本地指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金。消息指，每名學生、每個課程為10萬元，預計明年初邀請本港八大及私立大學提交申請及建議書，5月公布申請結果。

此外，當局亦會爭取舉辦國際教育會議及展覽，期望一年可舉辦三場，並會在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。 多間院校表示支持 對於政府推出多項教育措施，多間院校表示歡迎，港大及中大均相信新措施有助帶動育才、匯才、科技的協同發展；科大認為，增加學生宿舍供應的措施，有助解決新生住宿需求。浸大便期望政府日後持續投放資源，協助高等院校提升師資和教研設施；嶺大相信措施將進一步加強本港高等院校的吸引力及競爭力，有助本港發展成為國際一流的教育樞紐。