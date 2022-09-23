擺脫跨代貧窮｜德勤公益基金會撥捐100萬支持「共創明Teen計劃」

政府上月公布「共創明teen」計劃，為有需要的初中學生提供現金津貼及友師計劃等，協助擴闊眼界、紓緩跨代貧窮問題。香港德勤公益基金會撥捐100萬港元支持「共創明teen」計劃，旨在扶持來自弱勢社群家庭，尤其是居住在「劏房」的學生，發揮自身所長以擺脫跨代貧窮。

德勤中國首席執行官曾順福表示：「為確保香港國際都會能持續蓬勃發展，建立充滿關愛和包容 的社會、解決跨代貧窮問題及推動青年向上流動在此刻無比重要。作為負責任的企業公民，德勤一直致力貢獻自身資源、專業知識和網絡，為培育香港新一代人才出一分力。我們非常榮幸能參與支援這項重要的計劃，同時呼籲更多公司一同加入支持項目。」

按照行政長官李家超所提出解決跨代貧窮、增加青年向上流機會的政策目標，為期一年的「共創明『Teen』計劃」於本月啟動，首批2,000 名來自弱勢社群家庭的初中生將獲配對擁有專業背景、經訓練的友師。此外，計劃會安排培訓課程、師友互動、團體參觀、社交活動等一系列有系統的項目，以協助學員建立正向人生觀，力爭上游。

德勤中國華南區主管合夥人兼香港德勤公益基金會秘書長歐振興表示：「德勤『智啟非凡』計劃力求在2030年助力1,500萬名中國人才發展，而青年發展正是此計劃重點推動的策略範疇之一。為了實現這宏大的使命，我們一直與香港各界密切合作，從教育提升、技能發展和就業機會三大方面，推行和支持多個支援青年的項目。」

自2009年以來，德勤「關愛相傳」師友輔導計劃已為超過300名弱勢社群家庭的中學生提供輔導，協助他們建立自信、拓寬世界觀，開啟更多未來的可能性。此外，德勤自2019年起與青年機 構合辦「職業新世代」課程，幫助逾1,900名中學生探索學業和事業抱負，同時培養未來技能。

歐振興指出：「『共創明「Teen」計劃』與德勤公益基金會致力幫助青年成就自我，實現『助力 公益，因我不同』的宗旨一致。我們對能參與這項極具意義的計劃深感自豪，亦體現了德勤『躍 動香港』戰略下投資 10億港元支持香港業務進一步發展的承諾。作為以宗旨為導向、負社會責任 的機構，我們將懷著同理心、尊重和積極的態度激勵香港的新一代，期望引導他們踏上錦繡前 程。」