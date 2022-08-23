擺脫跨代貧窮！ 推「共創明Teen友師計劃」助2千初中生 張家朗、杜凱琹、葉詠詩等任星級導師

「要求：初中學歷、住劏房；可獲1萬元津貼，星級導師助擺脫貧窮！」放心！今次絕非「賣豬仔」陷阱。政府昨公布推出「共創明Teen」友師計劃，將助2,000名住劏房的初中生擴闊眼界，建立社交網，規劃人生等，藉此擺脫跨代貧窮。賣點之一是邀得「世一」劍神張家朗、乒乓女團杜凱琹、蘇慧音及李皓晴、香港口琴協會創會會長何百昌等擔當「星級導師」，與學員交流或教授興趣班。當局將向商界招人又招財，政務司長陳國基稱未發出邀請，已有商界願「出人出錢出力」。不過，有機構指計劃舊酒新瓶且名額少，質疑減貧成效。

「共創明Teen」下月起，從地區網絡和中學招募2,000名弱勢家庭尤其「劏房戶」的初中生，計劃為期1年，為每名學員配對1名義務友師，藉友師指導和其他活動，推動學員擴闊眼界，加強自信，定立目標和力爭上游。其中將安排學員與精英運動員包括張家朗等星級導師交流、跟何百昌學口琴、著名指揮家葉詠詩教音樂等。陳國基指，他們增加計劃的吸引力，基層小孩不再因家境限制發展。

計劃內容包括資助每名學員1萬元，友師指導首5,000元「啟動資金」的使用，完成計劃可再獲5,000元自行決定用途的獎學金，冀藉此教導學員理財、規劃人生等訓練。其他訓練培養學員溝通和社交能力，建立自信等，亦藉友師互動如參觀其工作場所、坐飛機環港等特色體驗活動擴闊眼界。友師要求須滿21歲，年輕優先以助與青少年溝通，且具責任心、積極等正向優點；並指不會灌輸政治意識，友師政治背景不在考慮範圍。當局冀由商界、協辦團體提名和邀請友師，以及贊助計劃。配對學員和友師後，目標10月舉辦迎新活動。

目標非令學員發達

就計劃構想，陳國基指，目標非令學員「學多兩級鋼琴、打波好咗」的技巧提升，或「將來發咗達」，而是個人、思想成長；將邀請大學參與評估成效，而目前名額是試驗階段，會考慮擴大；若申請超額，會優先讓中三學生參加，中一、二學生可參與下年計劃，學生家庭入息和成績好壞不在考慮之內。被問計劃與坊間友師計劃分別，他指政府推動更能掌握資源，舉例「唔係每一個人搵到張家朗指導」，認為星級導師可令計劃推動更容易。至於商界支持，他稱有商界在計劃推出前主動提出支援，有信心募得足夠贊助費，政府亦會負擔舉辦活動費用。

政商界普遍對計劃表示支持，民建聯及工聯會冀增加名額和持續跟進成效。廠商會指計劃令基層青年獲平等發展機會，助基層上游對社會及經濟長遠發展重要，會積極響應和配合，相信會內青年企業家願出任導師。不過，關注學童發展權利聯席指計劃舊酒新瓶，與2008年時成立的兒童發展基金師生配對計劃相近，但受惠學生、年齡層、涉及年期卻更狹窄和短，質疑成效。聯席亦質疑活動性質與社區機構重疊，由司長帶領跨部門舉辦未能對焦跨代貧窮問題。民主黨亦批評與兒童發展基金資源重疊，與其試行一年不如改良基金。有劏房戶初中生則認為名額太少「如抽獎」。