擺脫跨代貧窮｜政府推「共創明Teen」計劃助弱勢初中生　首批名額2000個配對「友師」　每人可獲1萬元資助 (持續更新)

【16:40更新】政務司司長陳國基今午(22日)舉行記者會，簡介「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」計劃細節。他表示政府將於10月開展一個官商民合作的「共創明Teen」計劃，期望協助弱勢社群學生擺脫跨代貧窮，計劃為期1年，針對中一至中三弱勢社群家庭，尤其是劏房戶，首批先導計劃的初中生約2,000人，每名學員將獲配對一名義務「友師」，初步打算向每名學員提供5,000元啟動資金，在「友師」指導下使用，完成計劃再有5,000元奬學金，即共分兩期發放。該計劃9月上旬會在中學開始招募學員，並在10月開始迎新活動。

陳國基續指，計劃會涵蓋3大元素，包括「友師配對」、「個人發展規劃」及「財政支援」，當中「友師配對」是計劃的核心。「友師」會向參與學生分享人生經驗、並安排參觀、工作影子計劃或其他活動，又會幫助培養正確理財觀念，從而擴闊學生的視野。

「友師」招募對象為21歲以上 屬義工性質

至於「友師」招募對象為21歲以上，較年輕者優先，並且能夠在職場安排「工作影子」活動，願意與青少年溝通。陳國基期望「友師」有積極樂觀性格，有承擔及豐富人生經驗，政府亦會邀請商界參與，包括提名導師、協辦活動，提供工作影子機會，以及贊助計劃，而「友師」屬義工性質，不會收取工資。

陳國基稱，會首先讓學員、「友師」和家長了解計劃目的，並進行計劃前的評估，以助配對「友師」，學員除了必須學習人生規劃、自我認識和理財觀念外，亦會視乎學生需要提供選修活動，政府會安排學生到訪不同私營和公營機構，包括可以參與音樂及運動培訓等，亦可以到體育學院、天文台、民航處、海關及警隊基地等參觀，亦可以登上飛機航班「環港遊」。陳國基表示，期望學員即使畢業後，仍可和導師和其他學員保持聯絡，擴闊社交網絡。

邀請張家朗等為「星級導師」

政府邀請的「星級導師」包括東京奧運劍擊金牌得主張家朗、奧運乒乓球女團銅牌得主杜凱琹、蘇慧音及李皓晴，此外亦有香港口琴協會創會會長何百昌、香港體育學院主席林大輝及香港大學教育學院盧婉怡。

陳國基：非 灌輸政治意識「畀細路仔」

被問到計劃會涉及幾多公帑以及民主派人士會否被邀請成為「友師」，陳國基回應，政府會邀請商界作捐款，至於其他費用，政府有需要時會負責，金額全數用在計劃的學生身上，又強調計劃並非培育技巧，而是培育個人成長，當中會作評估，惟政治並非考慮因素之內，不會話給民主派或建制派，強調不想灌輸政治意識「畀細路仔」，而是希望教育他們有人生目標。