攜熱熔膠上門追債 跆拳道前港隊代表涉管有物品意圖損壞財產罪成 11月11日判刑

前跆拳道港隊代表兼教練霍祺昌疑因財務狀況欠佳，以每個單位400港元報酬，為他人貼街招及上門追債等。警員在欠債者門外埋伏，終將他拘捕，並搜出打火機、熱熔膠及數十張印有欠債者全名和地區的單張，霍被控管有物品意圖損壞財產罪，案件今日（21日）於九龍城裁判法院進行裁決。裁判官梁雅忻指，即使被告聲稱攜帶涉案物品有其他用途，也不代表他不會在追債時用以塞門匙窿，裁定其罪名成立，考慮到本案造成的傷害性不嚴重，批准他擔保至11月11日判刑，期間索取社會服務令報告。

控罪指，被告霍褀昌被控於去年7月16日在土瓜灣馬頭圍邨夜合樓管有2個打火機及2支熱熔膠，意圖在沒有合法辯解下使用該物品，以損毀屬於房屋委員會的財產即1422室的門鎖。

裁判官批評被告解釋牽強

裁判官指，就本案控罪而言，控方毋須證明被告曾否使用涉案熱熔膠及打火機。被告自辯解釋打火機用作收藏，並呈上家中相片佐證，惟即使他真有收藏打火機的習慣，也不影響其燒溶熱熔膠的用途，批評其解釋牽強。他承認當時自認為只是到場貼大字報傳遞訊息，不屬違法，但其行為目的亦是為欠債人帶來尷尬及警告他們儘快還債。梁官相信，被告就如警誡所述，身上的熱熔膠及打火機是打算在有需要時用作塞門鎖窿，裁定他罪名成立。