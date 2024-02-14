攜逾百支加熱煙彈返港 藝人胡鴻鈞待法庭傳票

藝人胡鴻鈞上月底在廣州出席一活動後返港，在九龍高鐵站辦理入境手續時，被海關在其行李內搜出逾百支加熱煙，隨即遭沒收。他回覆傳媒報稱，相關產品是替朋友購買，自己對加熱煙在香港的法例規定認知不多，誤以為可以帶入香港，會吸取是次教訓，不會再犯。
胡鴻鈞的經理人公司於昨晚發聲明指，胡鴻鈞1月底在內地工作後返港時，因攜有數盒加熱煙彈，被海關截獲及即場沒收相關加熱煙彈，將待衛生處詳細檢核後法庭發出傳票，澄清胡鴻鈞沒有被拘捕及需要保釋。「胡鴻鈞對作為藝人因對法例知識的不足而觸犯法例感到羞愧，承諾會深切反省，也會汲取教訓，經一事，長一智，今後將謹言慎行，履行公眾人物應有的責任。」
政府於2022年4月底已全面禁售電子煙等另類吸煙產品，根據《2021年吸煙(公眾衛生)(修訂)條例》(第371章)，條例禁止任何人進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件和配件。違者最高罰5萬元和監禁6個月。
翻查資料，《修訂條例》實施頭一年，即2022年4月30日至2023年3月31日，就進口個案，控煙酒辦總共接獲海關轉介934宗個案，並向違例者發出131張傳票，其中41宗個案經法院定罪，罰款介乎1,000至6,000元。