攜逾百支加熱煙彈返港 藝人胡鴻鈞待法庭傳票

藝人胡鴻鈞上月底在廣州出席一活動後返港，在九龍高鐵站辦理入境手續時，被海關在其行李內搜出逾百支加熱煙，隨即遭沒收。他回覆傳媒報稱，相關產品是替朋友購買，自己對加熱煙在香港的法例規定認知不多，誤以為可以帶入香港，會吸取是次教訓，不會再犯。

胡鴻鈞的經理人公司於昨晚發聲明指，胡鴻鈞1月底在內地工作後返港時，因攜有數盒加熱煙彈，被海關截獲及即場沒收相關加熱煙彈，將待衛生處詳細檢核後法庭發出傳票，澄清胡鴻鈞沒有被拘捕及需要保釋。「胡鴻鈞對作為藝人因對法例知識的不足而觸犯法例感到羞愧，承諾會深切反省，也會汲取教訓，經一事，長一智，今後將謹言慎行，履行公眾人物應有的責任。」