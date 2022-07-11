攝影師獲撤非法集結罪 律政司向終院提上訴獲批 11月29日聆訊

2020年3月8日晚，有人於大埔超級城悼念周梓樂。時任大埔區議員等5人被指尾隨指罵便衣警，被控「非法集結」，其中攝影師蔡健瑜，本年3月在高等法院上訴得直，定罪撤銷。 律政司不服高院的裁決，今日（11日）向終審法院申請上訴許可。非常任法官司徒敬、常任法官霍兆剛及林文瀚聽取律政司陳詞後，批出上訴許可，認為律政司可合理地爭辯高院法官，錯誤應用《盧建民案》的法律原則，或構成重大不公，正審上訴訂於本年11月29日進行。

上訴許可獲批後，律政司提出新增保釋條件，包括現金10,000元、不得離港及交出旅遊證件，以確保被告出庭應訊，在答辯方不反對下獲批。

案情指，上訴方是律政司，答辯人是蔡健瑜。原審5名被告為：連桷璋（31歲，區議員）、姚鈞豪（22歲，區議員）、蘇揚浚（22歲，議員助理）、文念志（29歲，區議員），及蔡健瑜（36歲，攝影師），被控一項「非法集結」罪，指他們於2020年3月8日，在大埔安邦路近大埔超級城B區及C區一帶，連同其他不知名人士參與非法集結。高院法官黃崇厚早前在判詞指，雖然蔡容許自己置身於相當令人懷疑的境況，且相當可能有意圖參與當時的非法集結，但因控方未能達致刑事案件要求的舉證標準，故判他上訴得直，撤銷定罪。