支援中小企再推「還息不還本」BUD專項基金注資10億

香港經濟復甦不似如期，不少商戶結業。施政報告昨公布，針對中小企在經濟轉型期常遇到的挑戰，政府再推「還息不還本」，容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業，包括就現有在八成、九成和百分百特別擔保產品下已批出的貸款，以及在八成和九成信貸擔保產品下新造貸款，申請最多12個月「還息不還本」；最長貸款擔保期分別延長至10年和8年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」選項。金管局亦正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資。

當局會向「BUD專項基金」注資10億元，通過發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金協助中小企升級轉型和拓展新市場，包括擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，更針對性資助企業推行綠色轉型項目；支持中小企數字轉型和把握電商機遇，將擴大數碼港「數碼轉型支援先導計劃」的涵蓋範圍，由零售及餐飲業延伸至旅遊及個人服務界等，一對一形式資助中小企數字轉型。

生產力局指，中小企對資助計劃需求殷切，該局轄下的政府資助計劃管理中心於24/25年財政年度，「BUD專項基金」的申請按年有雙位數字升幅，其中以支援企業透過電子商貿業務拓展內地市場的「電商易」計劃廣受中小企歡迎。管理中心更推出資助易Biz Expands Easy(BEE)3合1平台，提供28個政府資助計劃資訊，讓中小企能夠更便捷地認識及申請政府資助計劃。