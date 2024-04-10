支援18種電子付款 智能電子的士咪錶獲准使用

電子支付交通費愈來愈普及，的士相對其他交通工具「輸在起跑線」，有的士電子支付營運商推出智能電子的士咪錶，方便司機接單和收款外，乘客亦可透過電子支付，目前接受18種支付方式，包括Visa、Master、轉數快等，今個月內亦會加入八達通。智能電子的士咪錶上月獲運輸署批准的電子的士支付平台，目前已在逾1,500輛的士上試行，計劃今年在全港8,000輛的士安裝。

的士電子支付營運商「Taxi Pay x Wonder」昨公布，Taxi Pay智能電子的士咪錶符合政府標準，獲准於香港使用。Taxi Pay智能電子咪錶除線下咪錶及支付設備外，亦有線上配套包括供司機接單及收款等的應用程式「Driver Assistant司機助理」，和將於今季推出的自營叫車平台「香港出行」等支援。