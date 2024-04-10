支援18種電子付款 智能電子的士咪錶獲准使用

電子支付交通費愈來愈普及，的士相對其他交通工具「輸在起跑線」，有的士電子支付營運商推出智能電子的士咪錶，方便司機接單和收款外，乘客亦可透過電子支付，目前接受18種支付方式，包括Visa、Master、轉數快等，今個月內亦會加入八達通。智能電子的士咪錶上月獲運輸署批准的電子的士支付平台，目前已在逾1,500輛的士上試行，計劃今年在全港8,000輛的士安裝。
的士電子支付營運商「Taxi Pay x Wonder」昨公布，Taxi Pay智能電子的士咪錶符合政府標準，獲准於香港使用。Taxi Pay智能電子咪錶除線下咪錶及支付設備外，亦有線上配套包括供司機接單及收款等的應用程式「Driver Assistant司機助理」，和將於今季推出的自營叫車平台「香港出行」等支援。
電子咪錶連接線上付款頁，同步即時「跳錶」；到達目的地後，乘客若選擇電子支付方式，可於的士內的支付設備上輕觸付款，或掃描車廂內的二維碼；在付款頁以18種支付方式支付車費。試用期間設乘客優惠，乘客以任何銀聯卡及雲閃付支付即減10%，毋須登記。使用 JCB、Visa、MasterCard、WeChat Pay、Discover、Diners及轉數快等均可免手續費，優惠期至6月30日。支付寶則會收3.5%附加費。
Taxi Pay創始人及行政總裁顏林胤指，支付頁會清晰列出車費、手續費等費用；司機毋須額外指導乘客如何付款，節省乘客和司機的學習成本。以電子支付車費，司機亦可減省找續時間，乘客特別旅客亦不用預備細面額鈔票。
「Driver Assistant司機助理」則是整合多個叫車平台訂單的應用程式，並已串聯悅行出行、微信出行、快點的士等約5個叫車平台。顏林胤指，司機只需花7分鐘註冊，便能一站式進行電子收款、自動及手動接收大量訂單，司機毋須就不同叫車APP放置不同電話接單，不單有助司機提高生意成效，更可專注於路面情況。顏林胤續指，司機可透過應用程式即時收到乘客車費，平台不會向司機收取附加費。