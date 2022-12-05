支聯會案｜律政司指示將不設陪審團　鄒幸彤：不意外

繼民主派初選及黎智英案後，控方早前通知涉煽動顛覆國家政權的支聯會案中被告，指案件有涉外因素等原因，要求案件不設陪審團審訊。支聯會副主席鄒幸彤透過親友在社交網站指，上周四收到律政司司長發出的證書，指由於案件具涉外因素，為保障陪審員和其家人的人身安全，及在有陪審團下進行「有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」，要求案件不設陪審團。不過，鄒幸彤形容，對決定「不意外」。

過往涉及國案法案件均無陪審團

前支聯會常委蔡耀昌稱，《基本法》保留陪審團制度，質疑高院審理的國安法案件不設陪審團變成常規，至今無一案倖免，做法不正常及不合理。而支聯會案是第四宗轉介高院審理的國安法一審案件，惟翻查資料，4宗涉及國案法案件，均沒有採用陪審團。