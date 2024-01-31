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2024-01-31 04:30:25
日報

收回2200公屋單位 涉濫用或違反租約 房署仿傚好市民獎 研舉報賞金

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濫用公屋

房署上年度收回2,200個公屋單位。(資料圖片)

濫用公屋 羅淑佩

羅淑佩透露，下一輪申報將於4月展開。(李朗僑攝)

政府加強打擊濫用公屋，房屋署於去年10月起收緊「公屋富戶政策」，並透過「加分」予物業管理公司，加強物管人員打擊濫用公屋的力度。房署表示，於上年度收回2,200個因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策的單位，物管公司則成功發現22宗懷疑濫用公屋個案。署長羅淑佩形容舉報機制成功，並透露將於4月展開新一輪公屋租戶申報；署方正研究設市民舉報濫用公屋賞金的可行性，但必須實名舉報及與署方人員會面。

羅淑佩昨總結去年房署工作指， 署方於2023至2024年度(截至上月31日)，因租戶濫用公屋和違反租約等而收回約2,200個單位，已達到2022至2023年度全年數字；本年度全年可收回的濫用公屋單位，料一定超越上年度。但她認為收回的單位數量未必能達到3,000個水平，因高調打擊後，違規個案只會「匿得深」，但有信心申報和扣分制度有效找出違規個案。

另外，政府在去年10月要求首批約8.8萬個、居住10年以下租戶填寫居住狀況及有否擁有香港住宅物業。截至本月中，處方已收回約8.7萬份(99.6%)的申報表，其中約330戶因已移民和擁有私樓而主動歸還單位；就約350戶仍未交回申報表，她形容其中100戶「完全唔見影」，署方已啟動深入調查程序，包括密集家訪及向其他政府部門索取關鍵資料，若住戶蓄意拒絕申報或證實濫用公屋，必定終止租約。

下輪申報4月展開

她又提到，下一輪申報將於4月展開，將涉及超過25萬在公屋住滿十年並已被納入「富戶政策」下需申報的租戶。除了需填報「富戶政策」下的入息及資產申報表外，須多填報一份「居住情況申報表」，申報是否經常持續居住單位及沒有濫用公屋單位。第二輪申報同樣不會納入全長者戶(全部家庭成員年滿60歲或以上)，他們會分批於今年10月及2025年10月才須申報居住情況。

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物管公司發現22宗濫用公屋

至於物管公司舉報公屋加分制，去年透過物管公司舉報，發現22宗濫用公屋個案，當局正研究設立舉報賞金，參考警方「好市民獎」設3,000元獎金，市民實名舉報，與署方人員會面後，如檢舉屬實，會獲獎金及感謝狀。羅淑佩續指賞金沒有名額，但金額仍在研究，「唔想金額太多，俾人覺得鼓勵所謂舉報文化」。

羅淑佩提到，在扣分制和多年來管理下公屋居民有不錯的公德心，有信心在足夠的解說和過渡時間後，住戶能夠適應垃圾徵費。她又指，署方會在這些垃圾收集點設置閉路電視等，防止非屋邨居民將大批垃圾棄置在屋邨大型垃圾房內。同時，屋邨垃圾房亦於半夜等時間上鎖，如有需要在半夜或清晨丟棄垃圾，住戶仍能和管理處預約。

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