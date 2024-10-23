收家長64萬賄款助子女入學 英基幼稚園行政主任認9罪保釋候判

英基烏溪沙國際幼稚園一名前行政主任，涉嫌2018年至2021年間收受13名家長和1名商人賄款至少約64萬元，以協助學童獲得校方取錄，眾人合共被控18項賄賂罪名。 資料圖片

英基烏溪沙國際幼稚園一名前行政主任，涉嫌2018年至2021年間收受13名家長和1名商人賄款至少約64萬元，以協助學童獲得校方取錄，眾人合共被控18項賄賂罪名。涉案前行政主任今日在西九龍裁判法院承認9項受賄及串謀受賄罪，其餘4項索賄及串謀受賄罪則存檔法庭，押後至同案審結後判刑，期間續准保釋。

案情指，被告於2011年加入英基教育服務有限公司，擔任幼稚園行政人員，案發時負責處理幼稚園幼兒班學位的入學申請。英基收到申請後，會邀請家長及其子女參加面試，如通過面試，被告會根據申請人的優先取錄類別和隨機編號，安排將入學合約以電郵方式發給有關家長。