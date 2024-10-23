收家長64萬賄款助子女入學 英基幼稚園行政主任認9罪保釋候判

英基烏溪沙國際幼稚園一名前行政主任，涉嫌2018年至2021年間收受13名家長和1名商人賄款至少約64萬元，以協助學童獲得校方取錄，眾人合共被控18項賄賂罪名。涉案前行政主任今日在西九龍裁判法院承認9項受賄及串謀受賄罪，其餘4項索賄及串謀受賄罪則存檔法庭，押後至同案審結後判刑，期間續准保釋。
案情指，被告於2011年加入英基教育服務有限公司，擔任幼稚園行政人員，案發時負責處理幼稚園幼兒班學位的入學申請。英基收到申請後，會邀請家長及其子女參加面試，如通過面試，被告會根據申請人的優先取錄類別和隨機編號，安排將入學合約以電郵方式發給有關家長。
向後補名單家長索2至10萬元
案情又指，2018年同案家長經網上入學申請系統為子女向幼稚園遞交入學申請，各子女通過面試後，被告發電郵通知對方由於當時幼稚園沒有學位空缺，其子女已被列入輪候名單。被告後來向各家長表示可以安排幼兒班學位，但要求對方給予自己2萬元現金，後來金額遞增，向其他家長要求5萬元或10萬元，各家長均同意。
被告其後經電郵向各家長發送入學合約，並通知對方子女已獲幼稚園提供下一學年的幼兒班學位，2021年2月英基的內部審計人員進行内部調查時，發現被告處理個案違反英基的取錄政策，其後英基將被告解僱。被告在2021年4月被捕，警誡下承認犯案。
原文刊登於 香港電台