收藏家單位遭爆竊失估值50億珍藏　3男200元轉售毛澤東書法判囚28至30個月

油麻地彌敦道一個單位前年遭爆竊，失去一批估計價值達50億元的中國書法和郵票，當中包括一幅屬於毛澤東真跡的2米長書法。3名涉案男子今日在區域法院承認爆竊及接贓等罪，法官斥責3人有預謀犯案，判他們入獄28個月至30個月。
3名被告分別是吳永倫(48歲)、許炳基(46歲)，以及何亦照(48歲)。其中，吳及何承認一項入屋犯法罪，判囚30個月，許則承認一項接贓罪，判囚28月。控罪指，吳及何於前年9月10日，進入彌敦大廈一單位，偷竊一批數量不詳的郵票及字畫，8瓶白酒和10個銅牌；許被指連同吳及何，在明知或相信上述物品為贓物，仍不誠實地協助保留、搬遷、處置或變現該些物品。
案情指，前年9月10日下年6時許，彌敦大廈保安員發現有單位的鐵閘及木門被撬開後報警。警方通知身在內地的業主符春曉，符即托人點算損失並親自估價，發現一幅他估算值23億元、約兩米長的毛澤東親筆書法，以及一幅他估計值4.3億元、由毛澤東親筆手寫的詩詞書，以及一份他相估值22.6億元、5頁毛澤東親筆手寫信件書法被盜；另有18套不同款式郵票或古舊被竊，他估值人民幣6,890萬元。
買家誤以為仿製品將毛澤東真跡書法剪開兩半
警方調查發現，吳曾在案發當日凌晨3時在大廈地下開門給許、何二人，大約個半小時後，他們帶著盜取的財物乘的士離開，之後又帶行李箱返回，警方上門搜查時未有發現涉案贓物。案發當日，一名有收藏古董舊物品嗜好的林姓男子，接到許的電話聲稱有書法出售，但林僅以200港元購入其中一幅2米長的書法，並以300購入兩個銅幣。由於林一直以為該書法是仿製品，於是將書法剪開兩半掛在家中客廳。直至9月22日，許、何二人致電林，並稱賣了些好東西給他，要求索取2萬元被拒。3名被告隨後被捕，警方僅起回部份贓物。
辯方求情指，3名被告犯案時不知道贓物的價值，實質獲益不多，又指許只是在場協助，到達現場才知道是贓物，但承認因貪心而未有退出。法官游德康判刑時指，吳、何兩人有相類案底，本案屬夥同犯案，事發前曾到現場「踩線」，又指兩人是「職業爆竊者」，涉案贓物價值不菲，因此就入屋犯法罪判兩人入獄30個月。至於許被控處理贓物，游官指他們在民居偷取物品，許必然知道是贓物。許當日更帶同行李箱至現場，並通知買家有貨物出售，可見是有計劃行事，且手法成熟。許自言期望不超過10萬元的得益，可見其知道贓物有一定的價值，判許入獄28個月。