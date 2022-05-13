收藏家單位遭爆竊失估值50億珍藏　3男200元轉售毛澤東書法判囚28至30個月

油麻地彌敦道一個單位前年遭爆竊，失去一批估計價值達50億元的中國書法和郵票，當中包括一幅屬於毛澤東真跡的2米長書法。3名涉案男子今日在區域法院承認爆竊及接贓等罪，法官斥責3人有預謀犯案，判他們入獄28個月至30個月。

3名被告分別是吳永倫(48歲)、許炳基(46歲)，以及何亦照(48歲)。其中，吳及何承認一項入屋犯法罪，判囚30個月，許則承認一項接贓罪，判囚28月。控罪指，吳及何於前年9月10日，進入彌敦大廈一單位，偷竊一批數量不詳的郵票及字畫，8瓶白酒和10個銅牌；許被指連同吳及何，在明知或相信上述物品為贓物，仍不誠實地協助保留、搬遷、處置或變現該些物品。

案情指，前年9月10日下年6時許，彌敦大廈保安員發現有單位的鐵閘及木門被撬開後報警。警方通知身在內地的業主符春曉，符即托人點算損失並親自估價，發現一幅他估算值23億元、約兩米長的毛澤東親筆書法，以及一幅他估計值4.3億元、由毛澤東親筆手寫的詩詞書，以及一份他相估值22.6億元、5頁毛澤東親筆手寫信件書法被盜；另有18套不同款式郵票或古舊被竊，他估值人民幣6,890萬元。