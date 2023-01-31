收醫管局律師信要求刪錄音　天瑜爸爸引《毒舌大狀》對白回應

7歲女童周天瑜在2018年患上橫紋肌肉瘤後，在2020年手術時，不幸再遭遇醫療事故變「植物人」。小天瑜爸爸約兩周前，公開瑪麗醫院的兩段會議錄音及院方最新回覆，批評院方處理事件時多番隱瞞及欺騙，但至昨日(30日)，天瑜爸爸表示收到醫管局的律師信，要求移除該兩段錄音。

瑪麗醫院 不承認事件出於隱瞞

天瑜爸爸昨日於「天瑜醫療事故關注組」facebook專頁發帖文指，收到醫管局的律師信，要求他移除1月15日「天瑜醫療事故關注組」裏的一則貼文，包括該兩段錄音，內容為瑪麗醫院質素及安全部醫生向其解釋事件的兩段會議錄音及院方最新回覆，院方仍然不承認事件出於隱瞞，並解釋因為事件十分複雜，需要時間調查，故只能分階段解釋事件的來龍去脈及細節，所以才令人誤會院方有所隱瞞，產生不良觀感。

錄音未經當事人同意下收錄

天瑜爸爸並不接受此解釋，對於天瑜延遲48分鐘輸血，他引述兒童醫院教授指有又快又安全的輸血方法，並以此指岀瑪麗醫院在向家屬通報醫療事故方面存有拖延，隱瞞和欺騙之嫌疑。律師信指岀，由於他在收錄以上兩段錄音時是在對方並不知情或未經當事人同意的情況下進行收錄，此舉不符合保障資料原則，故此要求本人删除該帖文和短片。