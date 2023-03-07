收銀車時間表2023丨金管局收銀車3月日程表＋地點＋換幣龍比較

收銀車時間表2023 ｜執屋收集到一大堆碎銀？香港金融管理局（金管局）豁下的收銀車於3月期間將會服務中環、荃灣、九龍城、將軍澳、沙田、尖沙咀等多區，大家留意收銀車幾時駛到屋企附近，到時集合家中散銀換成紙幣或增值到電子錢包！

金管局於2014年10月推出硬幣收集計劃，派出兩部流動收銀車在全港提供免費收集硬幣服務，截至去年5月31日已收集了逾7.6億枚硬幣。每輛收銀車會在同一地點停留約一星期，市民可選擇將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay），亦可以即場捐款至公益金。

硬幣收集計劃接受的香港流通硬幣包括：1982 年或以後的一毫硬幣、1975 年或以後的二毫硬幣、1977 年或以後的五毫硬幣、1978 年或以後的一元硬幣、1975 年或以後的二元硬幣、1980 年或以後的五元硬幣，以及所有十元硬幣。

收銀車2023時間表丨金管局收銀車3月日程表

收銀車最新服務日程

服務時段：上午10時至晚上7時

惡劣天氣安排：如8號或以上熱帶氣旋信號或黑色暴雨警告信號於上午7時生效，暫停服務；如於上午7時至下午2時期間除下信號，信號除下2小時內恢復服務；如於下午2時後除下信號，當日服務取消。