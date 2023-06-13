收高球地建屋有排拗！ 規劃署前署長稱無可取替 國際賽會聲言或不在港辦球賽

政府向城規會建議將粉嶺高爾夫球場部分用地用作興建公營房屋用地，惟本月初臨時修訂為「未決定用途」地帶。城規會昨起舉行公開會議聽取意見和申述，有國際高爾夫球賽事主辦單位的代表指，任何場地變動都可能影響賽事選址。規劃署前署長凌嘉勤則認為，當局的建屋方案已作適當平衡，符合政府對社會的承諾及承擔。

「沙特阿美石油團體系列賽」賽事總監Victoria Jones特意從新加坡來港參與公聽會，指任何場地的變動，都令她們就賽事選址決定帶來風險。她形容，有關土地涉及的8個洞，對賽事基建，以及來賓體驗都很重要，有可能影響賽事夥伴、贊助商等。

城規會的公開會議為期5天。香港哥爾夫球會和特意來港的「沙特阿拉伯LIV高球賽」代表，均出席首日公聽會。香港哥爾夫球會會長郭永亮在會上質疑當局，為9公頃土地，就要破壞一個有超過一百年歷史、亞洲最古老球場。他又指，粉嶺高爾夫球場是香港唯一可舉辦國際級高球大賽、高球盛事的球場，批評當局收回土地，是罔顧香港整體利益。郭永亮又指，粉嶺高爾夫球場周邊、以至全港都有很多面積為9公頃的土地，都可作為粉嶺高球場建屋的替代方案，認為政府應對此採取開放態度。

當局興建公屋目標不變

規劃署前署長凌嘉勤則表態支持當局收地建屋，指當局在房屋及保育等方面都作出適當平衡，符合政府對社會的承諾及承擔，而且是香港未來十年公屋供應能否達標的重要因素。他表示，目前公屋供應「頭輕尾重」，而今次用地涉及12,000個公營房屋單位，如果計劃有變，將對短期的公屋供應影響巨大。

凌嘉勤又指，北部都會區發展用地都要經過很多法定規劃程序、環評程序、基建項目的法定刊憲程序。而在各項造地工程中，差不多每塊用地都必須動遷居民和現有的棕地作業，不存在所謂「快熟即食」選項。

規劃署高級城市規劃師馮武揚則在會上重申，當局興建公屋目標不變，臨時修訂為「未決定用途」僅是需時檢視發展密度和布局，而當局將如期於今年9月收地。

社區組織請願支持收地建屋

社區組織協會數名成員則在會前到場請願，希望城規會能維持土地作公營房屋用途。協會副主任施麗珊表示，目前有超過22萬名居於環境惡劣的籠屋、板間房、劏房等不適切居所的居民，需要改善居住環境。她擔心當局會減少擬建單位的數目，令上樓時間更長。

另外，發展局昨日宣布成立北部都會區統籌辦事處，並由丘卓恒出任辦事處主任。北都辦為專責發展北部都會區的部門，負責統籌、倡導及推動北部都會區的發展，今年內將制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃。

丘卓恒於1997年7月加入政務職系，曾在民政事務總署、前民政事務局、前環境運輸及工務局、房屋署、行政長官辦公室及保安局等工作，2018年12月至2023年2月出任發展局副秘書長(規劃及地政)，隨後出任北部都會區籌備辦公室主任。