收1.3萬份意見98.6%支持23條立法 林定國︰草案盡快交立會

政府所收到的13,147份意見，主要包括電郵、信件和傳真，其中12,969份支持及提出正面意見；另有85份意見屬單純提出問題，或表達的意見不能反映其立場。至於反對建議則為93份，當中有超過10份是來自境外反華組織或潛逃外國的人。

基本法23條立法公眾諮詢前日結束，保安局表示，初步數字顯示，截至前日，政府共收到13,147份意見，當中98.64%支持及提出正面意見，而反對建議佔0.71%，其中超過10份是來自境外反華組織或潛逃外國人士。律政司長林定國說，全速整合諮詢結果，盡快敲定草案提交立法會。

保安局發言人指，結果可見立法建議獲大部分巿民支持，政府會就所收到的意見，涵蓋立法建議的不同範疇，亦有就諮詢文件的意見以外其他有關維護國家安全的建議，為擬定條例草案的過程提供參考。局方指，在23條立法過程期間，政府會繼續積極為各界人士講解，並主動通過不同渠道發放更多與立法相關的資訊，反駁對23條立法的無理攻擊及抹黑，以正視聽，避免市民被誤導；下一階段會配合立法會的工作，盡早完成23條立法。

律政司長林定國表示，政府會全速整合諮詢結果，向立法會保安事務委員會和司法及法律事務委員會聯席會議匯報，並參考所有提交的意見，盡快敲定《維護國家安全條例》草案，提交立法會審議。