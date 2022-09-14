收400宗查詢或投訴 私隱專員8招防詐騙

騙徒假冒政府部門或金融機構圖騙取市民個人資料。個人私隱專員公署指今年首8個月，收到約386宗及17宗涉套取市民個人資料作詐騙用途的查詢和投訴。鑑於偽冒電話、電郵或短訊誘騙個人資料的個案上升，公署即日起設立「個人資料防騙熱線」，處理市民查詢或投訴，並提供8項防騙貼士；又提醒市民如發現其個人資料被盜用並涉刑事成分，應盡快報警。

私隱專員公署指，留意到近期出現多宗不同形式的詐騙個案，亦有騙徒假冒衛生署、社署、消委會、銀行等機構以電話、電郵或短訊方式套取市民包括姓名、電話號碼、身份證號碼、銀行帳戶號碼和密碼、信用卡資料、健康紀錄等個人資料，致事主或親友有金錢損失。公署亦接到相關查詢及投訴，包括冒認衛生防護中心人員聲稱事主染新冠病毒，或屬密切接觸者需要隔離；或假冒公安或速遞公司職員，藉此套取市民不同資料。

據警方數字，今年首半年涉及電話騙案152宗按年升五成八，涉及金額亦達4,129萬元、漲16.6%；並透露最近接到查詢，指收到假冒警方商業罪案調查科及廉署來電，聲稱其涉洗黑錢，交出大額款項做資產審查。有市民指收到假冒社署電話短訊(SMS)，聲稱可協助申領防疫抗疫基金，誘使市民點擊內附的不明連結，再填寫個人資料。警方強調，香港警員與市民聯絡時，不會將電話轉駁到其他地方的執法人員；切勿透過短訊內的超連結登入任何可疑網頁。

私隱專員鍾麗玲表示，騙徒手法層出不窮，但目的都是想盜取市民的個人資料圖利或行騙；呼籲市民若須提高警覺，切勿隨意披露任何個人資料。鑑於相關個案上升，公署設立「個人資料防騙熱線」3423 6611，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴，市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，應盡快報警。