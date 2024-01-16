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2024-01-16 04:30:23
日報

改用透明袋方便安檢 渣馬重設即日行李寄存

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渣打馬拉松2024

伍于豪表示，透明行李袋有助安全檢查。(羅庸軒攝)

渣打馬拉松本周日舉行，大會今年恢復提供即日行李寄存服務，並會改用指定透明袋以便進行安檢，檢查後會繫上保安標籤索帶，建議跑手在賽前80分鐘到行李寄存區。另外，港九多處在賽事前一晚11時半起會陸續封路，全港共255條巴士線要改道、縮短或暫停服務。

今屆渣打馬拉松約有7.4萬人參與，大會在恢復即日寄存行李服務的同時推出新安排，全馬和半馬跑手需要在開跑前80分鐘，到尖沙咀香港文化中心外近鐘樓的寄存行李點接受安檢，其中盛載物品的膠袋會改用透明設計，方便保安檢查。

大會確保足夠人手處理安檢

至於10公里賽事跑手，檢查點則位於銅鑼灣維多利亞公園草坪，到達時間和程序相同。中國香港田徑總會行政總監伍于豪指，已確保有足夠人手處理安檢，相信賽事能準時開始，又建議毋須寄存行李的跑手提早60分鐘到場熱身。

伍于豪又稱，不希望跑手的服裝有口號或政治宣示，強調選手不可違法，「希望大家尊重呢個係體育賽事、開心活動。」

警方周六晚上11時半起開始在各區封路，西九龍公路和西隧最快翌日下午1時15分解封，中環碼頭和銅鑼灣怡和街一帶，則預計分別下午1時半和2時最早解封，全港共有255條巴士線和41條小巴線要改道、縮短或暫停服務。

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為接載跑手，港鐵8條鐵路當日會提早開頭班車，另設28條特別巴士路線。城巴表示，當日會開辦8條特別線，直達銅鑼灣及尖沙咀的起步點，其中兩條待運輸署審批。

設另一平台予海外跑手領跑手包

此外，有海外跑手投訴未能在海外下載指定應用程式預約領取跑手包，大會指一直有跟進事件，現已向他們提供另一平台預約，又稱截至昨早已有近5.6萬名跑手成功預約。

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