改用透明袋方便安檢 渣馬重設即日行李寄存

渣打馬拉松本周日舉行，大會今年恢復提供即日行李寄存服務，並會改用指定透明袋以便進行安檢，檢查後會繫上保安標籤索帶，建議跑手在賽前80分鐘到行李寄存區。另外，港九多處在賽事前一晚11時半起會陸續封路，全港共255條巴士線要改道、縮短或暫停服務。 今屆渣打馬拉松約有7.4萬人參與，大會在恢復即日寄存行李服務的同時推出新安排，全馬和半馬跑手需要在開跑前80分鐘，到尖沙咀香港文化中心外近鐘樓的寄存行李點接受安檢，其中盛載物品的膠袋會改用透明設計，方便保安檢查。

大會確保足夠人手處理安檢 至於10公里賽事跑手，檢查點則位於銅鑼灣維多利亞公園草坪，到達時間和程序相同。中國香港田徑總會行政總監伍于豪指，已確保有足夠人手處理安檢，相信賽事能準時開始，又建議毋須寄存行李的跑手提早60分鐘到場熱身。 伍于豪又稱，不希望跑手的服裝有口號或政治宣示，強調選手不可違法，「希望大家尊重呢個係體育賽事、開心活動。」 警方周六晚上11時半起開始在各區封路，西九龍公路和西隧最快翌日下午1時15分解封，中環碼頭和銅鑼灣怡和街一帶，則預計分別下午1時半和2時最早解封，全港共有255條巴士線和41條小巴線要改道、縮短或暫停服務。