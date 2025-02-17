改納危險藥物條例管制 海關首偵破 管有疑含太空油毒品電子煙 28歲女子入境香港被捕

一名女子前日於上環港澳碼頭入境時，被發現身上藏有一支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙被捕，是政府將太空油毒品由受《藥劑業及毒藥條例》管制，改納入《危險藥物條例》後，海關首宗偵破的案件。

涉案28歲女子前日從澳門抵港，海關為她清關時，在其身上檢獲一支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙，把她拘捕。被捕女子報稱無業，暫獲保釋候查。海關指，會繼續加強打擊販運「太空油毒品」，並呼籲市民舉報懷疑販毒活動。

政府於本月14日刊憲將依托咪酯及其3種類似物(美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯)列為毒品。在《危險藥物條例》下，販運及非法製造有關毒品，最高可判終身監禁及罰款500萬元；管有和服用則最高可被判監禁7年及罰款100萬元。