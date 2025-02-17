改納危險藥物條例管制 海關首偵破 管有疑含太空油毒品電子煙 28歲女子入境香港被捕

一名女子前日於上環港澳碼頭入境時，被發現身上藏有一支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙被捕，是政府將太空油毒品由受《藥劑業及毒藥條例》管制，改納入《危險藥物條例》後，海關首宗偵破的案件。
涉案28歲女子前日從澳門抵港，海關為她清關時，在其身上檢獲一支懷疑含有「太空油毒品」的電子煙，把她拘捕。被捕女子報稱無業，暫獲保釋候查。海關指，會繼續加強打擊販運「太空油毒品」，並呼籲市民舉報懷疑販毒活動。
政府於本月14日刊憲將依托咪酯及其3種類似物(美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯)列為毒品。在《危險藥物條例》下，販運及非法製造有關毒品，最高可判終身監禁及罰款500萬元；管有和服用則最高可被判監禁7年及罰款100萬元。
太空油毒品主要成分通常為一種名叫依托咪酯的鎮靜劑，之前屬《藥劑業及毒藥條例》管制，非法供應或使用最高可判罰10萬元及監禁2年。太空油毒品會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。近年在青少年之間吸食人數趨升，根據藥物濫用資料中央檔案室統計數字顯示，太空油毒品已成21歲以下青少年第三位最常吸食的毒品。當局早前決定將太空油毒品改列《危險藥物條例》。
月底在學校辦反太空油毒品周
保安局日前表示，政府會與各機構合作制定針對太空油毒品的預防教育和宣傳策略，鼓勵以不同渠道向公眾解釋「太空油毒品」的禍害，提高公眾對預防毒品的警覺。保安局禁毒處和教育局將於本月底在學校聯合舉辦反「太空油毒品」周，將舉辦包括講座、禁毒影片播放和戲劇表演等一系列活動，防止「太空油毒品」在青少年中擴散。