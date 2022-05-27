改變生命｜疫情無減愛心 27歲青年助養10孩

今年27歲、僅投身社會數年的青年陳宇東(Woody)，已是10個發展中國家孩子的「助養爸爸」，縱然過去兩年面對疫情的挑戰，仍沒有放棄助養兒童，更立志三年內成立一間兒童青少年及家庭中心，幫助本地基層兒童。

探訪貧乏兒童……「看見」他人需要

Woody(陳宇東)對貧乏兒童的關注和愛心由初中時已萌芽。由中二起，Woody在教會、社區中心等組織擔任兒童導師，有機會接觸遭遇家暴、父母吸毒、酗酒、離異等基層兒童，及後亦有機會遠赴不同地區如河源、越南、雲南等地探訪和義教，瞭解到本地及不同地方兒童面對的困難，亦很希望幫助他們。

當投身社會工作的第一年，他便透過國際培幼會助養一名女孩，隨著收入增多更多助養了9名兒童。Woody亦計劃於三年內在本港成立一間兒童青少年及家庭中心，望增加貧困孩子向上流動的機會，打破跨代貧窮的循環。

疫情收入降 無阻助養決心

Woody成為10個助養兒童的「爸爸」不久後，新冠肺炎疫情便在全球爆發，他的收入一落千丈，欲未有想過放棄助養兒童。「從沒想過停止助養，生意上有資金周轉，可以賺回來，但數百元對他們(助養兒童)來說已經很重要，可以達成很多事。」透過培幼會的資訊，Woody得知各助養兒童的年齡、家庭狀況、生活環境等資訊，一個助養決定，不僅為貧困兒童的生活帶來轉機，而彼此更建立了關係，他希望更多人能加入助養行列，幫助更多孩子改變生命！

培幼會的社區發展計劃除了為兒童提供教育，亦會教導家庭各種謀生技能，長遠幫助孩子、其家庭及社區，改善整體生活質素。

網上助養：www.plan.org.hk 查詢：3405-5305