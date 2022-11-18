放寬入境核酸檢測要求 抵港後核酸檢測減至兩次

海外及台灣抵港人士的強制檢測要求下周放寬，他們毋須再在抵港第四、六日接受核酸檢測，即入境後只需要做兩次核酸檢測，惟入境人士首7日仍要繼續做快速測試。新一輪社交距離措施昨生效，包括把部分「疫苗通行證」處所改為被動查核，但不包括前晚漏夜宣布撤回的公眾溜冰場和戲院。醫務衛生局指，知悉有市民認為相關準則不清晰，解釋安排涉及一個簡單邏輯，只要除口罩進入室內處所，便屬於主動查核。

入境「0+3」安排實施將近兩個月，港府宣布下周一(21日)起，海外抵港人士只需在機場和抵港第二日接受強制核酸檢測，毋須再在第四、六日做核酸檢測。醫務衛生局副局長李夏茵稱，實施「0+3」首6星期的數據顯示，在第四和六日確診的輸入個案，只分別佔相關旅客的0.4%和0.1%，而整體輸入個案佔入境人士總數的百分比增幅亦屬可接受範圍。李夏茵又說，抵港人士甫入境已可在社區活動，在第四、六日確診的人也不能排除他們在社區染疫的機會，風險甚至高於海外輸入，因此減少兩次檢測，但他們抵港首7日仍要每日做快測，重申並非放寬入境要求。她表示，昨抵港的人士已受惠於新安排，只需進行兩次核酸檢測。

增8052確診 院舍個案增 本港昨增8,052宗新冠肺炎確診，包括533宗輸入個案，多12名介乎56至99歲的患者離世。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周有呈報個案的院舍，較對上一周增加，而中心目前會安排院舍個案的密切接觸者入檢疫設施。為紓緩檢疫設施壓力，檢疫院友如在第四日核酸和翌日快測呈陰性，便可提早返回院舍。被問到安排能否適用於一般市民時，歐家榮僅稱在家居檢疫的密切接觸者只能做快測，未如檢疫中心般可安排接受靈敏度較高的核酸檢測，又說大約兩成密切接觸者最終會確診。 另外，新一輪社交距離措施昨生效，公營街市、髮型屋和博物館等表列處所負責人，毋須再主動掃描顧客的「疫苗通行證」，公眾溜冰場和戲院則在措施生效前不足兩小時被剔除。李夏茵昨被追問為何臨急撤回時，解釋有市民反映措施混亂、難分別哪間戲院不容許飲食等，故有需要在措施生效前公布清楚，又說主動或被動查核處所的邏輯簡單，當室內處所需要除口罩進入便屬主動查核。