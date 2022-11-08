放寬團進團出「0+3」限制 黃碼准入樂園 博物館 分隔堂食 旅業界稱好開始 還望「0+0」

入境「0+3」措施實施超過一個月，但訪港旅客人數增幅有限。政府本月內將容許入境旅行團旅客在「疫苗通行證」為「黃碼」期間，在持牌旅行代理商和導遊接待下進入主題樂園、博物館、指定旅遊景點，以及餐飲處所指定分隔區域內用膳。旅遊業議會形容，今次放寬措施是一個好開始，坦言預期訪港旅客不會急增、每日僅約100人，又稱最好當然是放寬至「0+0」。 現時海外旅客在抵港首3日，「疫苗通行證」會轉為「黃碼」，即不得進入食肆、酒吧和主題樂園等主動查核表列處所，日前更有遊客持「黃碼」而被拒諸門外，無法入場觀賞香港國際七人欖球賽。港府將在本月向入境旅行團旅客推出針對性安排，容許他們持「黃碼」期間「團進團出」進入主題公園、博物館、寺廟等指定旅遊景點，以及在指定餐飲處所的分隔區域用膳。當局指，旅行社須事先向旅議會登記有關旅行團的行程，以及承諾團友要遵守用「安心出行」、工作人員要全程戴口罩等防疫措施。不過，昨未有公布確實實施日期。

旅遊業界近月一直爭取「團進團出」安排，旅議會主席徐王美倫表示，高興見到政府回應訴求，形容新安排是「0+0」安排之前的中途站、屬改良版的「0+3」，並認為這是一個好開始。她又稱，特定景點包括主題樂園、位於西九文化區的M+、故宮文化博物館，以及黃大仙祠、天壇大佛等寺廟，形容這些均是「絕對係遊客想去」。 下月底便是聖誕節，徐王美倫希望業界可把握到這個檔期，惟承認初期每日不會有超過100名旅客跟團訪港，主要屬新加坡、馬來西亞、泰國和菲律賓等東南亞旅客，相信旅行團規模會小至10至20人一團，但重申本港酒店房間供應絕對不成問題。旅遊界立法會議員姚柏良稱，業界歡迎措施並會配合政府要求，以及安排在人流較少的時間才到訪景點。他期望，「團進團出」措施的過渡期愈短愈好，期望年底前能過渡至「0+0」。

旅客強制核酸檢測未解決 政府解釋，在平衡疫情風險和經濟發展需要的原則下，以及考慮到持牌旅行社接待並由導遊陪同，可協助旅行團旅客遵守防疫措施，因此推出有關針對安排，相信可協助入境旅遊市場逐步有序恢復，為業界提供更有利營運空間。政府同時會探討，在港短暫逗留的旅行團旅客能否以每日做快速測試，換取進行較少核酸檢測。 徐王美倫表示，一般旅行團可能是3日兩夜或4日3夜，以3日兩夜為例，團友原本要在行程首日和最後一日接受強制檢測，但他們做第二次檢測當日已離港，故希望局方能容許有關旅行團的旅客有較寬鬆安排，現正與當局商討細節。她不揣測政府何時放寬至「0+0」，但認為業界此時此刻不應該再等，又說已跟酒店業界取得共識，容許確診團友原址隔離。

徐王美倫 (林俊源攝)